***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.02.2020 11:37
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817556
BIST
11:29122.193
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -90,96
|Açılış
|: 122.476
|
|Önceki Kapanış
|: 122.284
|
122.812
En Düşük
122.193
11:295,9891
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0013
|Açılış
|: 5,9870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9870
|
5,9905
En Düşük
5,9771
11:296,5699
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0087
|Açılış
|: 6,5640
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5830
|
6,5817
En Düşük
6,5663
11:29301,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,01
|Açılış
|: 301,59
|
|Önceki Kapanış
|: 301,60
|
302,14
En Düşük
300,62
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|7,63
|1.268.053
|% 19,97
|
|ARENA
|12,74
|23.640.057
|% 15,71
|
|AYCES
|11,59
|4.989.494
|% 14,98
|
|LINK
|33,74
|19.177.244
|% 14,30
|
|SAFKR
|3,09
|2.991.781
|% 9,57
|
|DOKTA
|55,60
|30.108.997
|% -13,19
|
|SUMAS
|10,72
|25.867
|% -4,63
|
|ULUSE
|33,64
|316.165
|% -4,49
|
|SALIX
|7,02
|12.439
|% -4,36
|
|ROYAL
|2,11
|32.249
|% -4,09
|
|KRDMD
|2,96
|226.994.888
|% 0,68
|
|THYAO
|14,73
|206.136.288
|% -0,07
|
|VESTL
|16,73
|163.344.708
|% 2,83
|
|SISE
|5,63
|140.026.991
|% 0,72
|
|YKBNK
|3,17
|135.776.770
|% 0,63
|
|IHLGM
|1,22
|94.544.026
|% 3,39
|
|KRDMD
|2,96
|226.994.888
|% 0,68
|
|ADESE
|2,26
|99.242.077
|% -1,74
|
|YKBNK
|3,17
|135.776.770
|% 0,63
|
|TEKTU
|1,70
|63.347.879
|% -3,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7215
|7,7602
|% 0,06
|
|Frank
|6,1151
|6,1520
|% -0,04
|
|Riyal
|1,5914
|1,5994
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|301
|301
|-0,13
|
|Cumhuriyet
|1.992
|2.023
|11,00
|
|Tam
|1.985
|2.035
|10,04
|
|Yarım
|960
|984
|4,85
|
|Çeyrek
|481
|492
|2,42
|
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