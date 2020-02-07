***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.02.2020 11:37
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817549
BIST
14:13121.949
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -334,56
|Açılış
|: 122.476
|
|Önceki Kapanış
|: 122.284
|
122.812
En Düşük
121.740
14:135,9898
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0020
|Açılış
|: 5,9880
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9870
|
5,9908
En Düşük
5,9771
14:136,5650
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0136
|Açılış
|: 6,5570
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5830
|
6,5817
En Düşük
6,5576
14:13301,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,37
|Açılış
|: 302,07
|
|Önceki Kapanış
|: 301,60
|
302,33
En Düşük
300,62
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|7,63
|1.403.348
|% 19,97
|
|ARENA
|12,93
|33.372.223
|% 17,44
|
|BUCIM
|7,84
|29.178.749
|% 16,49
|
|AYCES
|11,59
|5.845.844
|% 14,98
|
|ISATR
|290.000,00
|290.000
|% 14,62
|
|DOKTA
|54,45
|63.855.804
|% -14,99
|
|NATEN
|17,21
|1.708.591
|% -9,94
|
|IHGZT
|4,31
|45.102
|% -6,30
|
|SUMAS
|10,70
|152.020
|% -4,80
|
|BALAT
|1,85
|175.231
|% -4,64
|
|THYAO
|14,61
|561.134.968
|% -0,88
|
|KRDMD
|2,94
|315.037.257
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,16
|226.050.843
|% 0,32
|
|SODA
|6,50
|223.908.152
|% 1,88
|
|VESTL
|16,36
|219.644.582
|% 0,55
|
|KRDMD
|2,94
|315.037.257
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,22
|126.514.185
|% 3,39
|
|YKBNK
|3,16
|226.050.843
|% 0,32
|
|ODAS
|2,26
|159.690.830
|% 0,44
|
|KARSN
|1,83
|122.135.410
|% -2,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7214
|7,7601
|% 0,06
|
|Frank
|6,1124
|6,1492
|% -0,09
|
|Riyal
|1,5918
|1,5998
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.567
|1.568
|1,33
|
|Altın Gr.
|302
|302
|0,64
|
|Cumhuriyet
|1.998
|2.028
|5,00
|
|Tam
|1.990
|2.040
|4,81
|
|Yarım
|962
|987
|2,33
|
|Çeyrek
|482
|493
|1,17
|
|Gümüş.Ons
|17,74
|17,78
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,01
|
|B. Petrol
|54,64
|54,64
|-0,29
|