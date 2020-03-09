***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.03.2020 18:58
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
2020 ŞUBAT
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825797
BIST
18:05103.524
En Yüksek
|Değişim
|: -5,54%
|| -6.076,51
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.585
En Düşük
101.995
18:056,1272
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0396
|Açılış
|: 6,1270
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,2064
En Düşük
6,0915
18:057,0014
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 0,1171
|Açılış
|: 6,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8480
|
7,1073
En Düşük
6,9145
18:05327,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,16
|Açılış
|: 327,88
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
325,99
BIST En Aktif Hisseler
|BRKSN
|4,07
|79.547.857
|% 14,97
|
|INFO
|8,90
|22.909.094
|% 12,52
|
|NIBAS
|6,62
|7.726
|% 3,44
|
|RALYH
|9,00
|18
|% 2,86
|
|YONGA
|10,00
|72.900
|% 2,04
|
|TUCLK
|4,64
|27.233.327
|% -15,02
|
|BNTAS
|2,34
|11.032.424
|% -13,33
|
|CRFSA
|5,84
|13.575.556
|% -13,10
|
|KFEIN
|11,86
|16.376.092
|% -12,79
|
|KRGYO
|2,02
|798.142
|% -12,55
|
|IHLGM
|1,26
|195.430.877
|% -3,08
|
|NATEN
|17,94
|39.812.751
|% -8,00
|
|TUCLK
|4,64
|27.233.327
|% -15,02
|
|MPARK
|17,70
|19.679.883
|% -1,88
|
|ENJSA
|7,99
|18.422.861
|% -0,62
|
|IHLGM
|1,26
|195.430.877
|% -3,08
|
|HDFGS
|2,00
|11.270.521
|% -10,71
|
|BNTAS
|2,34
|11.032.424
|% -13,33
|
|MARKA
|1,21
|3.328.265
|% -7,63
|
|ENJSA
|7,99
|18.422.861
|% -0,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0015
|8,0416
|% 1,15
|
|Frank
|6,5563
|6,5958
|% 1,52
|
|Riyal
|1,6228
|1,6309
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.664
|1.665
|-9,55
|
|Altın Gr.
|328
|328
|0,24
|
|Cumhuriyet
|2.184
|2.214
|13,00
|
|Tam
|2.169
|2.223
|12,87
|
|Yarım
|1.048
|1.075
|6,23
|
|Çeyrek
|526
|538
|3,11
|
|Gümüş.Ons
|16,88
|16,91
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|3,33
|3,33
|-0,06
|
|B. Petrol
|36,69
|36,69
|-8,58
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