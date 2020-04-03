***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.04.2020 16:47
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
2020 MART
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834649
BIST
18:0589.553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 41,73
|Açılış
|: 89.614
|
|Önceki Kapanış
|: 89.511
|
89.969
En Düşük
89.043
18:056,7265
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 0,1120
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7265
En Düşük
6,6075
18:057,2643
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0544
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2712
En Düşük
7,1664
18:05348,40
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 4,98
|Açılış
|: 348,40
|
|Önceki Kapanış
|: 343,42
|
349,97
En Düşük
342,66
BIST En Aktif Hisseler
|KLMSN
|13,31
|9.167.297
|% 10,00
|
|SERVE
|1,76
|231.800
|% 10,00
|
|SILVR
|1,98
|17.792.367
|% 10,00
|
|YAPRK
|8,17
|7.676.848
|% 9,96
|
|MAALT
|65,15
|5.960.867
|% 9,96
|
|RTALB
|4,16
|3.610.996
|% -9,96
|
|INFO
|6,39
|1.674.886
|% -9,87
|
|IHGZT
|4,50
|104.458
|% -9,09
|
|GSRAY
|2,00
|303.048.885
|% -9,09
|
|EGCYH
|0,32
|184.658
|% -8,57
|
|PETKM
|3,41
|993.616.041
|% -1,45
|
|SASA
|8,42
|670.149.984
|% 9,92
|
|TUPRS
|84,80
|551.356.572
|% 2,60
|
|GARAN
|7,54
|548.953.321
|% -0,79
|
|ASELS
|23,20
|542.586.618
|% 0,26
|
|PETKM
|3,41
|993.616.041
|% -1,45
|
|GSRAY
|2,00
|303.048.885
|% -9,09
|
|IHLGM
|1,00
|136.326.993
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,83
|185.110.931
|% -1,08
|
|TSPOR
|2,85
|270.333.547
|% -7,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1825
|8,2235
|% 0,09
|
|Frank
|6,8230
|6,8641
|% 0,85
|
|Riyal
|1,7759
|1,7848
|% 1,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.617
|1.618
|3,59
|
|Altın Gr.
|349
|349
|5,34
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,44
|14,47
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,12
|0,03
|
|B. Petrol
|33,81
|33,81
|3,87
|