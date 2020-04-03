***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.04.2020 16:47
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
2020 MART
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834650
BIST
17:5689.419
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -92,20
|Açılış
|: 89.614
|
|Önceki Kapanış
|: 89.511
|
89.969
En Düşük
89.043
17:566,7069
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 0,0924
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7247
En Düşük
6,6075
17:567,2543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0444
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2712
En Düşük
7,1664
17:56348,99
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 5,58
|Açılış
|: 348,76
|
|Önceki Kapanış
|: 343,42
|
349,97
En Düşük
342,66
BIST En Aktif Hisseler
|SERVE
|1,76
|231.800
|% 10,00
|
|KLMSN
|13,31
|9.080.769
|% 10,00
|
|SILVR
|1,98
|17.743.499
|% 10,00
|
|YAPRK
|8,17
|7.676.848
|% 9,96
|
|MAALT
|65,15
|5.959.890
|% 9,96
|
|RTALB
|4,16
|3.598.907
|% -9,96
|
|INFO
|6,39
|1.671.199
|% -9,87
|
|GSRAY
|2,00
|299.394.242
|% -9,09
|
|EGCYH
|0,32
|117.358
|% -8,57
|
|TSPOR
|2,85
|264.782.458
|% -7,77
|
|PETKM
|3,41
|971.911.187
|% -1,45
|
|SASA
|8,42
|668.643.671
|% 9,92
|
|TUPRS
|85,00
|539.278.730
|% 2,84
|
|GARAN
|7,54
|526.454.356
|% -0,79
|
|ASELS
|23,22
|524.461.063
|% 0,35
|
|PETKM
|3,41
|971.911.187
|% -1,45
|
|GSRAY
|2,00
|299.394.242
|% -9,09
|
|IHLGM
|1,00
|133.230.334
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,83
|184.152.491
|% -1,08
|
|TSPOR
|2,85
|264.782.458
|% -7,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1842
|8,2253
|% 0,11
|
|Frank
|6,8244
|6,8655
|% 0,87
|
|Riyal
|1,7767
|1,7856
|% 1,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.616
|1.617
|2,63
|
|Altın Gr.
|349
|349
|5,46
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,44
|14,47
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,10
|3,11
|0,03
|
|B. Petrol
|33,98
|33,98
|4,04
|