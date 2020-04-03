***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.04.2020 16:47
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
2020 MART
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834654
BIST
16:5889.521
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 9,85
|Açılış
|: 89.614
|
|Önceki Kapanış
|: 89.511
|
89.969
En Düşük
89.043
16:586,6977
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,0832
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,7247
En Düşük
6,6075
16:587,2329
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0230
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,2712
En Düşük
7,1664
16:58348,44
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 5,03
|Açılış
|: 348,44
|
|Önceki Kapanış
|: 343,42
|
349,97
En Düşük
342,66
BIST En Aktif Hisseler
|KLMSN
|13,31
|7.088.940
|% 10,00
|
|SERVE
|1,76
|189.824
|% 10,00
|
|MAALT
|65,15
|5.956.632
|% 9,96
|
|AYCES
|13,71
|4.192.959
|% 9,94
|
|SASA
|8,42
|461.200.974
|% 9,92
|
|RTALB
|4,16
|3.435.748
|% -9,96
|
|INFO
|6,39
|1.543.476
|% -9,87
|
|EGCYH
|0,32
|117.358
|% -8,57
|
|GSRAY
|2,03
|266.386.806
|% -7,73
|
|TSPOR
|2,88
|240.013.681
|% -6,80
|
|PETKM
|3,43
|895.495.705
|% -0,87
|
|TUPRS
|85,05
|503.580.086
|% 2,90
|
|SASA
|8,42
|461.200.974
|% 9,92
|
|ASELS
|23,36
|453.003.438
|% 0,95
|
|GARAN
|7,52
|445.488.185
|% -1,05
|
|PETKM
|3,43
|895.495.705
|% -0,87
|
|GSRAY
|2,03
|266.386.806
|% -7,73
|
|IHLGM
|1,01
|125.757.876
|% 1,00
|
|YKBNK
|1,83
|156.759.439
|% -1,08
|
|TSPOR
|2,88
|240.013.681
|% -6,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2057
|8,2468
|% 0,37
|
|Frank
|6,8233
|6,8644
|% 0,85
|
|Riyal
|1,7772
|1,7861
|% 1,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.614
|1.615
|0,52
|
|Altın Gr.
|348
|348
|4,61
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,37
|14,42
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,10
|3,11
|0,02
|
|B. Petrol
|33,30
|33,30
|3,36
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Seans Raporu
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