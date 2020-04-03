***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.04.2020 16:47
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
2020 MART
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834655
BIST
17:5989.509
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -1,41
|Açılış
|: 89.614
|
|Önceki Kapanış
|: 89.511
|
89.969
En Düşük
89.043
17:596,7143
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 0,0998
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7247
En Düşük
6,6075
17:597,2578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0479
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2712
En Düşük
7,1664
17:59348,72
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 5,30
|Açılış
|: 348,72
|
|Önceki Kapanış
|: 343,42
|
349,97
En Düşük
342,66
BIST En Aktif Hisseler
|KLMSN
|13,31
|9.081.035
|% 10,00
|
|SILVR
|1,98
|17.744.192
|% 10,00
|
|SERVE
|1,76
|231.800
|% 10,00
|
|YAPRK
|8,17
|7.676.848
|% 9,96
|
|MAALT
|65,15
|5.959.890
|% 9,96
|
|RTALB
|4,16
|3.598.907
|% -9,96
|
|INFO
|6,39
|1.671.199
|% -9,87
|
|GSRAY
|2,00
|300.257.842
|% -9,09
|
|EGCYH
|0,32
|117.358
|% -8,57
|
|ULAS
|1,60
|6.073.310
|% -8,05
|
|PETKM
|3,41
|979.040.589
|% -1,45
|
|SASA
|8,42
|669.547.373
|% 9,92
|
|TUPRS
|85,05
|540.160.692
|% 2,90
|
|GARAN
|7,53
|527.249.933
|% -0,92
|
|ASELS
|23,26
|526.023.637
|% 0,52
|
|PETKM
|3,41
|979.040.589
|% -1,45
|
|GSRAY
|2,00
|300.257.842
|% -9,09
|
|IHLGM
|1,00
|133.445.853
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,83
|184.334.213
|% -1,08
|
|TSPOR
|2,86
|265.586.251
|% -7,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1989
|8,2400
|% 0,29
|
|Frank
|6,8374
|6,8786
|% 1,06
|
|Riyal
|1,7783
|1,7872
|% 1,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.615
|1.616
|2,06
|
|Altın Gr.
|348
|348
|4,96
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,44
|14,47
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,09
|3,10
|0,02
|
|B. Petrol
|33,78
|33,78
|3,84
|