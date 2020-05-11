***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
11.05.2020 13:20
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
0
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Nisan 2020 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844053
BIST
14:3898.134
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 289,12
|Açılış
|: 98.420
|
|Önceki Kapanış
|: 97.845
|
98.641
En Düşük
97.944
14:387,0783
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0055
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1078
En Düşük
7,0596
14:387,6610
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0228
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7154
En Düşük
7,6467
14:38386,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -1,59
|Açılış
|: 386,44
|
|Önceki Kapanış
|: 388,03
|
391,08
En Düşük
385,53
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|12,78
|20.870
|% 10,02
|
|DEVA
|15,84
|10.075.840
|% 10,00
|
|DAGI
|2,97
|8.545.870
|% 10,00
|
|DAGHL
|3,74
|8.389.121
|% 10,00
|
|AYES
|2,64
|26.994
|% 10,00
|
|KRDMA
|2,91
|81.981.901
|% -9,91
|
|GLBMD
|2,84
|11.105.951
|% -7,79
|
|KRDMB
|2,51
|59.996.873
|% -7,72
|
|RAYSG
|6,68
|2.191.656
|% -5,78
|
|IHGZT
|3,55
|6.255.021
|% -5,33
|
|ISFIN
|3,90
|548.574.028
|% 9,86
|
|KRDMD
|2,38
|464.352.753
|% -2,06
|
|MGROS
|31,12
|352.100.799
|% 4,92
|
|GARAN
|7,85
|337.048.942
|% -0,13
|
|ECILC
|4,85
|330.231.671
|% 8,02
|
|KRDMD
|2,38
|464.352.753
|% -2,06
|
|IHLGM
|1,15
|188.158.238
|% 4,55
|
|ISFIN
|3,90
|548.574.028
|% 9,86
|
|ISGYO
|1,61
|141.740.399
|% 2,55
|
|ECILC
|4,85
|330.231.671
|% 8,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6907
|8,7343
|% -0,83
|
|Frank
|7,2476
|7,2912
|% -0,27
|
|Riyal
|1,8784
|1,8878
|% -0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.701
|1.702
|-1,10
|
|Altın Gr.
|386
|386
|-1,59
|
|Cumhuriyet
|2.491
|2.540
|-28,60
|
|Tam
|2.564
|2.607
|-29,30
|
|Yarım
|1.251
|1.274
|-14,30
|
|Çeyrek
|624
|637
|-7,20
|
|Gümüş.Ons
|15,41
|15,44
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,50
|3,51
|-0,02
|
|B. Petrol
|30,04
|30,04
|-0,93
|