***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
11.05.2020 13:20
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Nisan 2020 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844059
BIST
14:3698.120
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 275,02
|Açılış
|: 98.420
|
|Önceki Kapanış
|: 97.845
|
98.641
En Düşük
97.944
14:367,0773
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0065
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1078
En Düşük
7,0596
14:367,6605
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0233
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7154
En Düşük
7,6467
14:36386,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -1,37
|Açılış
|: 386,65
|
|Önceki Kapanış
|: 388,03
|
391,08
En Düşük
385,53
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|12,78
|20.870
|% 10,02
|
|DAGI
|2,97
|8.545.825
|% 10,00
|
|DAGHL
|3,74
|8.389.121
|% 10,00
|
|DEVA
|15,84
|10.075.824
|% 10,00
|
|AYES
|2,64
|26.994
|% 10,00
|
|KRDMA
|2,91
|81.850.055
|% -9,91
|
|KRDMB
|2,51
|59.634.790
|% -7,72
|
|GLBMD
|2,85
|11.069.376
|% -7,47
|
|RAYSG
|6,68
|2.191.389
|% -5,78
|
|YGYO
|0,52
|10.403.499
|% -5,45
|
|ISFIN
|3,90
|548.526.901
|% 9,86
|
|KRDMD
|2,39
|463.141.703
|% -1,65
|
|MGROS
|31,18
|351.647.457
|% 5,12
|
|GARAN
|7,85
|336.192.039
|% -0,13
|
|ECILC
|4,86
|329.440.790
|% 8,24
|
|KRDMD
|2,39
|463.141.703
|% -1,65
|
|IHLGM
|1,15
|188.074.016
|% 4,55
|
|ISFIN
|3,90
|548.526.901
|% 9,86
|
|ISGYO
|1,61
|141.719.586
|% 2,55
|
|ECILC
|4,86
|329.440.790
|% 8,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6924
|8,7360
|% -0,81
|
|Frank
|7,2471
|7,2907
|% -0,28
|
|Riyal
|1,8784
|1,8878
|% -0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.700
|1.701
|-2,34
|
|Altın Gr.
|387
|387
|-1,34
|
|Cumhuriyet
|2.492
|2.542
|-27,00
|
|Tam
|2.565
|2.608
|-27,70
|
|Yarım
|1.252
|1.275
|-13,60
|
|Çeyrek
|624
|638
|-6,80
|
|Gümüş.Ons
|15,40
|15,42
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,51
|3,51
|-0,01
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|B. Petrol
|30,08
|30,08
|-0,89
|
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