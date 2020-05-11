***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
11.05.2020 13:20
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Nisan 2020 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844051
BIST
17:1098.282
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 436,68
|Açılış
|: 98.420
|
|Önceki Kapanış
|: 97.845
|
98.641
En Düşük
97.859
17:107,0710
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0128
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1078
En Düşük
7,0596
17:107,6595
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0243
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7154
En Düşük
7,6467
17:10387,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,82
|Açılış
|: 387,20
|
|Önceki Kapanış
|: 388,03
|
391,08
En Düşük
385,53
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|12,78
|20.870
|% 10,02
|
|IHLGM
|1,21
|281.179.296
|% 10,00
|
|DAGI
|2,97
|8.659.439
|% 10,00
|
|DEVA
|15,84
|10.346.213
|% 10,00
|
|GEDIK
|22,44
|25.752.119
|% 10,00
|
|KRDMB
|2,45
|72.264.952
|% -9,93
|
|KRDMA
|2,91
|88.655.539
|% -9,91
|
|GLBMD
|2,84
|15.703.055
|% -7,79
|
|QNBFL
|108,60
|27.228.314
|% -6,54
|
|SEYKM
|12,00
|56.420.684
|% -6,32
|
|GARAN
|7,80
|571.103.939
|% -0,76
|
|ISFIN
|3,90
|567.663.067
|% 9,86
|
|KRDMD
|2,38
|542.387.393
|% -2,06
|
|ECILC
|4,93
|499.359.644
|% 9,80
|
|MGROS
|31,26
|461.619.036
|% 5,39
|
|IHLGM
|1,21
|281.179.296
|% 10,00
|
|KRDMD
|2,38
|542.387.393
|% -2,06
|
|ISFIN
|3,90
|567.663.067
|% 9,86
|
|YKBNK
|2,14
|279.342.076
|% 1,90
|
|IHLAS
|0,69
|73.601.257
|% 4,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7052
|8,7489
|% -0,67
|
|Frank
|7,2497
|7,2934
|% -0,24
|
|Riyal
|1,8763
|1,8857
|% -0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.699
|1.700
|-2,68
|
|Altın Gr.
|387
|387
|-1,21
|
|Cumhuriyet
|2.491
|2.542
|-26,90
|
|Tam
|2.564
|2.608
|-27,60
|
|Yarım
|1.251
|1.275
|-13,50
|
|Çeyrek
|624
|638
|-6,80
|
|Gümüş.Ons
|15,41
|15,44
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,51
|3,52
|-0,00
|
|B. Petrol
|30,69
|30,69
|-0,28
|
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