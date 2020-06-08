***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.06.2020 16:31
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Mayıs 2020 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849896
BIST
17:47109.799
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -222,64
|Açılış
|: 110.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.022
|
111.043
En Düşük
109.248
17:476,7946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0293
|Açılış
|: 6,8080
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8120
|
6,7952
En Düşük
6,7485
17:477,6803
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0491
|Açılış
|: 7,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6750
|
7,6907
En Düşük
7,6183
17:47370,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 3,37
|Açılış
|: 370,17
|
|Önceki Kapanış
|: 366,80
|
370,47
En Düşük
364,72
BIST En Aktif Hisseler
|MNDRS
|3,08
|48.203.646
|% 10,00
|
|AYCES
|34,54
|2.850.756
|% 10,00
|
|RTALB
|20,60
|6.914.246
|% 9,98
|
|LUKSK
|14,88
|1.321.746
|% 9,98
|
|MAALT
|87,70
|26.227.075
|% 9,97
|
|KRGYO
|3,42
|91.284.807
|% -10,00
|
|ALYAG
|1,22
|1.419.909
|% -9,63
|
|EMNIS
|3,61
|176.896
|% -6,72
|
|BALAT
|2,23
|215.332
|% -5,51
|
|GENTS
|2,42
|44.231.269
|% -4,72
|
|GARAN
|8,28
|1.277.329.200
|% -0,12
|
|EKGYO
|1,75
|1.026.940.959
|% 6,71
|
|THYAO
|12,68
|685.387.972
|% -0,31
|
|ASELS
|31,64
|628.530.467
|% -0,75
|
|PETKM
|3,79
|569.000.076
|% 0,53
|
|EKGYO
|1,75
|1.026.940.959
|% 6,71
|
|GARAN
|8,28
|1.277.329.200
|% -0,12
|
|PETKM
|3,79
|569.000.076
|% 0,53
|
|GSRAY
|3,67
|527.141.488
|% 5,16
|
|IHLGM
|1,33
|167.597.970
|% 1,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5910
|8,6341
|% 0,54
|
|Frank
|7,0745
|7,1171
|% 1,05
|
|Riyal
|1,8047
|1,8137
|% 0,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.695
|1.695
|9,88
|
|Altın Gr.
|370
|370
|3,54
|
|Cumhuriyet
|2.399
|2.431
|-16,00
|
|Tam
|2.470
|2.498
|-20,30
|
|Yarım
|1.205
|1.219
|-9,90
|
|Çeyrek
|603
|610
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|17,53
|17,57
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|0,04
|
|B. Petrol
|41,06
|41,06
|-1,24
|