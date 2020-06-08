***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.06.2020 16:31
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Mayıs 2020 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849897
BIST
17:52109.676
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -346,33
|Açılış
|: 110.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.022
|
111.043
En Düşük
109.248
17:526,7942
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0289
|Açılış
|: 6,8080
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8120
|
6,7952
En Düşük
6,7485
17:527,6795
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0483
|Açılış
|: 7,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6750
|
7,6907
En Düşük
7,6183
17:52370,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 3,29
|Açılış
|: 370,09
|
|Önceki Kapanış
|: 366,80
|
370,47
En Düşük
364,72
BIST En Aktif Hisseler
|MNDRS
|3,08
|48.205.190
|% 10,00
|
|RTALB
|20,60
|6.921.003
|% 9,98
|
|LUKSK
|14,88
|1.321.746
|% 9,98
|
|MAALT
|87,70
|26.233.389
|% 9,97
|
|IHGZT
|4,09
|41.627.441
|% 9,95
|
|KRGYO
|3,42
|91.366.497
|% -10,00
|
|ALYAG
|1,22
|1.419.909
|% -9,63
|
|EMNIS
|3,61
|176.896
|% -6,72
|
|BALAT
|2,23
|215.332
|% -5,51
|
|GENTS
|2,42
|44.231.269
|% -4,72
|
|GARAN
|8,28
|1.299.515.611
|% -0,12
|
|EKGYO
|1,73
|1.039.979.032
|% 5,49
|
|THYAO
|12,69
|699.323.670
|% -0,24
|
|ASELS
|31,62
|636.342.000
|% -0,82
|
|PETKM
|3,77
|576.947.906
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,73
|1.039.979.032
|% 5,49
|
|GARAN
|8,28
|1.299.515.611
|% -0,12
|
|PETKM
|3,77
|576.947.906
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,71
|549.689.022
|% 6,30
|
|IHLGM
|1,34
|168.398.255
|% 2,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6015
|8,6446
|% 0,67
|
|Frank
|7,0753
|7,1179
|% 1,06
|
|Riyal
|1,8046
|1,8136
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.691
|1.692
|6,09
|
|Altın Gr.
|370
|370
|3,29
|
|Cumhuriyet
|2.398
|2.431
|-16,30
|
|Tam
|2.468
|2.498
|-20,60
|
|Yarım
|1.205
|1.219
|-10,00
|
|Çeyrek
|602
|610
|-5,10
|
|Gümüş.Ons
|17,47
|17,50
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|0,04
|
|B. Petrol
|41,33
|41,33
|-0,97
|