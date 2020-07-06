***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.07.2020 13:43
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Haziran 2020 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854948
BIST
15:04117.644
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 1.895,51
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
118.015
En Düşük
116.674
15:046,8652
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0055
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8675
En Düşük
6,8420
15:047,7827
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0548
|Açılış
|: 7,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7350
|
7,7856
En Düşük
7,7068
15:04392,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,25
|Açılış
|: 392,39
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
392,85
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|SKTAS
|3,41
|25.425.828
|% 10,00
|
|DOBUR
|16,06
|2.094.439
|% 10,00
|
|PKENT
|189,20
|2.726.634
|% 10,00
|
|ORMA
|6,49
|561.236
|% 10,00
|
|KENT
|688,90
|31.385.305
|% 9,96
|
|BMELK
|5,63
|1.136.461
|% -9,92
|
|SNKRN
|2,94
|1.473.030
|% -9,82
|
|CASA
|20,00
|106.668
|% -9,67
|
|EGCYO
|1,22
|360.219
|% -8,27
|
|KPHOL
|3,58
|407.035
|% -8,21
|
|ODAS
|2,77
|732.134.404
|% 5,73
|
|KRDMD
|3,23
|731.272.342
|% 2,22
|
|TKFEN
|17,56
|725.498.648
|% 4,40
|
|SISE
|5,98
|661.639.192
|% 4,18
|
|IHLGM
|1,83
|572.445.893
|% 8,93
|
|IHLGM
|1,83
|572.445.893
|% 8,93
|
|ODAS
|2,77
|732.134.404
|% 5,73
|
|KRDMD
|3,23
|731.272.342
|% 2,22
|
|SKBNK
|1,70
|337.397.296
|% 6,25
|
|EKGYO
|2,07
|387.035.529
|% 1,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5617
|8,6047
|% 0,28
|
|Frank
|7,2719
|7,3157
|% 0,66
|
|Riyal
|1,8246
|1,8337
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.780
|4,42
|
|Altın Gr.
|392
|392
|0,13
|
|Cumhuriyet
|2.601
|2.640
|-4,00
|
|Tam
|2.617
|2.628
|7,60
|
|Yarım
|1.271
|1.286
|3,70
|
|Çeyrek
|636
|644
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|18,24
|18,28
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|4,02
|4,03
|0,06
|
|B. Petrol
|43,13
|43,13
|0,33
|
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