***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.08.2020 16:46
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Temmuz 2020 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866037
BIST
16:341.052
En Yüksek
|Değişim
|: -3,63%
|| -39,65
|Açılış
|: 1.091
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.094
En Düşük
1.038
16:347,2679
En Yüksek
|Değişim
|: 3,17%
|| 0,2233
|Açılış
|: 7,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1540
|
7,2970
En Düşük
7,0287
16:348,6472
En Yüksek
|Değişim
|: 3,23%
|| 0,2705
|Açılış
|: 8,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4550
|
8,6718
En Düşük
8,3315
16:34481,69
En Yüksek
|Değişim
|: 4,31%
|| 19,91
|Açılış
|: 481,69
|
|Önceki Kapanış
|: 461,79
|
482,10
En Düşük
460,61
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|47,18
|95.855.913
|% 9,98
|
|KLGYO
|8,71
|37.521.161
|% 9,97
|
|RAYSG
|6,19
|19.399.133
|% 9,95
|
|GLRYH
|16,58
|51.322.719
|% 9,95
|
|CRDFA
|5,88
|55.137.600
|% 9,91
|
|JANTS
|89,10
|5.832.311
|% -10,00
|
|KARTN
|549,00
|12.151.926
|% -10,00
|
|KENT
|1.580,00
|1.203.960
|% -10,00
|
|HALKS
|2,97
|39.378
|% -10,00
|
|KSTUR
|67,95
|49.189
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,96
|1.924.549.794
|% -6,22
|
|GARAN
|6,60
|1.205.196.916
|% -2,65
|
|SISE
|5,92
|975.968.782
|% -5,13
|
|AKBNK
|4,77
|949.489.374
|% -4,98
|
|ASELS
|15,87
|871.867.738
|% -5,76
|
|EKGYO
|1,96
|1.924.549.794
|% -6,22
|
|ODAS
|2,19
|546.361.747
|% -6,41
|
|YKBNK
|2,07
|446.309.180
|% -1,90
|
|AKBNK
|4,77
|949.489.374
|% -4,98
|
|TRKCM
|3,78
|747.824.092
|% -4,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5403
|9,5881
|% 3,55
|
|Frank
|7,9676
|8,0156
|% 3,13
|
|Riyal
|1,9323
|1,9420
|% 3,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.061
|2.062
|23,41
|
|Altın Gr.
|482
|482
|19,82
|
|Cumhuriyet
|3.197
|3.318
|223,70
|
|Tam
|3.293
|3.434
|249,80
|
|Yarım
|1.598
|1.664
|109,80
|
|Çeyrek
|802
|837
|58,70
|
|Gümüş.Ons
|28,27
|28,30
|1,33
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|0,49
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|B. Petrol
|45,58
|45,58
|0,39
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