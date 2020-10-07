***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.10.2020 16:12
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Eylül 2020 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879159
BIST
16:081.153
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,78
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.154
|
1.157
En Düşük
1.147
16:087,8684
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0706
|Açılış
|: 7,8730
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7770
|
7,8873
En Düşük
7,7815
16:089,2682
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,1161
|Açılış
|: 9,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1300
|
9,2831
En Düşük
9,1278
16:08477,82
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 7,01
|Açılış
|: 477,82
|
|Önceki Kapanış
|: 470,81
|
479,72
En Düşük
469,47
BIST En Aktif Hisseler16:08
|DAGHL
|9,24
|8.401.199
|% 10,00
|
|VKING
|6,71
|4.336.038
|% 10,00
|
|YGYO
|1,10
|184.137.333
|% 10,00
|
|BALAT
|14,85
|2.367.239
|% 10,00
|
|BASCM
|8,80
|971.802
|% 10,00
|
|TKURU
|611,30
|1.839.402
|% -10,00
|
|MERIT
|81,00
|648.306
|% -10,00
|
|MRSHL
|382,50
|2.837.451
|% -10,00
|
|KSTUR
|159,30
|480.767
|% -9,95
|
|ROYAL
|3,89
|989.694
|% -9,95
|
|GARAN
|7,00
|1.371.971.032
|% -1,55
|
|ODAS
|3,37
|1.198.362.124
|% 3,06
|
|ASELS
|18,58
|811.002.269
|% 0,22
|
|SISE
|6,79
|665.567.276
|% -0,88
|
|PETKM
|4,36
|583.510.148
|% 1,40
|
|ODAS
|3,37
|1.198.362.124
|% 3,06
|
|GARAN
|7,00
|1.371.971.032
|% -1,55
|
|YGYO
|1,10
|184.137.333
|% 10,00
|
|ZOREN
|2,72
|456.213.010
|% 2,26
|
|CEMAS
|1,93
|308.574.461
|% 4,89
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8636
|7,8684
|% 0,91
|
|Euro
|9,2615
|9,2682
|% 1,27
|
|Sterlin
|10,1115
|10,1622
|% 1,05
|
|Frank
|8,5510
|8,6025
|% 1,08
|
|Riyal
|2,0913
|2,1018
|% 0,93
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|9,92
|
|Altın Gr.
|479
|479
|7,93
|
|Cumhuriyet
|3.164
|3.212
|0,00
|
|Tam
|3.152
|3.231
|4,84
|
|Yarım
|1.524
|1.563
|2,34
|
|Çeyrek
|764
|781
|1,17
|
|Gümüş.Ons
|23,65
|23,69
|0,61
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|0,24
|
|B. Petrol
|42,14
|42,14
|-0,51
|