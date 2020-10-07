***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.10.2020 16:12
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Eylül 2020 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879161
BIST
15:581.152
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,75
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.154
|
1.157
En Düşük
1.147
15:587,8697
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0719
|Açılış
|: 7,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7770
|
7,8873
En Düşük
7,7815
15:589,2674
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,1153
|Açılış
|: 9,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1300
|
9,2831
En Düşük
9,1278
15:58478,22
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 7,40
|Açılış
|: 478,22
|
|Önceki Kapanış
|: 470,81
|
479,72
En Düşük
469,47
BIST En Aktif Hisseler15:58
|YGYO
|1,10
|180.465.111
|% 10,00
|
|DAGHL
|9,24
|8.334.486
|% 10,00
|
|VKING
|6,71
|4.325.805
|% 10,00
|
|BALAT
|14,85
|2.367.239
|% 10,00
|
|BASCM
|8,80
|971.802
|% 10,00
|
|TKURU
|611,30
|1.838.179
|% -10,00
|
|MERIT
|81,00
|648.306
|% -10,00
|
|MRSHL
|382,50
|2.837.451
|% -10,00
|
|KSTUR
|159,30
|480.767
|% -9,95
|
|ROYAL
|3,89
|989.694
|% -9,95
|
|GARAN
|7,01
|1.341.622.730
|% -1,41
|
|ODAS
|3,38
|1.189.213.321
|% 3,36
|
|ASELS
|18,57
|796.595.646
|% 0,16
|
|SISE
|6,82
|610.576.760
|% -0,44
|
|PETKM
|4,37
|546.461.364
|% 1,63
|
|ODAS
|3,38
|1.189.213.321
|% 3,36
|
|GARAN
|7,01
|1.341.622.730
|% -1,41
|
|YGYO
|1,10
|180.465.111
|% 10,00
|
|ZOREN
|2,72
|454.956.156
|% 2,26
|
|CEMAS
|1,93
|305.911.514
|% 4,89
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8651
|7,8697
|% 0,92
|
|Euro
|9,2614
|9,2674
|% 1,26
|
|Sterlin
|10,1206
|10,1714
|% 1,14
|
|Frank
|8,5570
|8,6086
|% 1,16
|
|Riyal
|2,0925
|2,1030
|% 0,98
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|9,92
|
|Altın Gr.
|479
|479
|7,93
|
|Cumhuriyet
|3.164
|3.212
|0,00
|
|Tam
|3.152
|3.231
|4,84
|
|Yarım
|1.524
|1.563
|2,34
|
|Çeyrek
|764
|781
|1,17
|
|Gümüş.Ons
|23,65
|23,69
|0,61
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|0,24
|
|B. Petrol
|42,14
|42,14
|-0,51
|
Seans Raporu
15:58
daha fazla
-
16:11XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 24 kaybederek (% -0.31 ) 1, 051
-
16:11
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ORMA, UZERB, TSGYO, PRKAB, COSMO, BALAT, VANGD, YYAPI, AVHOL, EGCYO
-
16:11
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SANFM, KSTUR, MRSHL, ROYAL, TKURU, TACTR, MERIT, BMELK
-
16:11
OSTIM, TKNSA, KATMR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:11
KSTUR, MRSHL, TACTR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında