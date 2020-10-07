***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.10.2020 16:12
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Eylül 2020 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879167
BIST
15:591.152
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,94
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.154
|
1.157
En Düşük
1.147
15:597,8688
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0710
|Açılış
|: 7,8730
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7770
|
7,8873
En Düşük
7,7815
15:599,2679
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,1158
|Açılış
|: 9,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1300
|
9,2831
En Düşük
9,1278
15:59478,13
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 7,31
|Açılış
|: 478,11
|
|Önceki Kapanış
|: 470,81
|
479,72
En Düşük
469,47
BIST En Aktif Hisseler15:59
|YGYO
|1,10
|180.777.457
|% 10,00
|
|DAGHL
|9,24
|8.347.663
|% 10,00
|
|VKING
|6,71
|4.332.683
|% 10,00
|
|BASCM
|8,80
|971.802
|% 10,00
|
|BALAT
|14,85
|2.367.239
|% 10,00
|
|TKURU
|611,30
|1.838.179
|% -10,00
|
|MERIT
|81,00
|648.306
|% -10,00
|
|MRSHL
|382,50
|2.837.451
|% -10,00
|
|KSTUR
|159,30
|480.767
|% -9,95
|
|ROYAL
|3,89
|989.694
|% -9,95
|
|GARAN
|6,99
|1.357.192.052
|% -1,69
|
|ODAS
|3,37
|1.192.912.824
|% 3,06
|
|ASELS
|18,57
|805.370.371
|% 0,16
|
|SISE
|6,81
|621.725.191
|% -0,58
|
|PETKM
|4,36
|560.625.809
|% 1,40
|
|ODAS
|3,37
|1.192.912.824
|% 3,06
|
|GARAN
|6,99
|1.357.192.052
|% -1,69
|
|YGYO
|1,10
|180.777.457
|% 10,00
|
|ZOREN
|2,72
|455.206.929
|% 2,26
|
|CEMAS
|1,93
|306.928.067
|% 4,89
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8635
|7,8688
|% 0,91
|
|Euro
|9,2615
|9,2679
|% 1,27
|
|Sterlin
|10,1157
|10,1664
|% 1,09
|
|Frank
|8,5541
|8,6057
|% 1,12
|
|Riyal
|2,0916
|2,1021
|% 0,94
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.889
|10,94
|
|Altın Gr.
|479
|479
|7,84
|
|Cumhuriyet
|3.164
|3.212
|0,00
|
|Tam
|3.153
|3.231
|5,50
|
|Yarım
|1.524
|1.563
|2,66
|
|Çeyrek
|764
|782
|1,33
|
|Gümüş.Ons
|23,65
|23,69
|0,60
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|0,24
|
|B. Petrol
|42,10
|42,10
|-0,55
|