***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.10.2020 16:12
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Eylül 2020 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879160
BIST
16:211.152
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,47
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.154
|
1.157
En Düşük
1.147
16:217,8671
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0693
|Açılış
|: 7,8730
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7770
|
7,8873
En Düşük
7,7815
16:219,2658
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,1137
|Açılış
|: 9,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1300
|
9,2831
En Düşük
9,1278
16:21477,12
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 6,30
|Açılış
|: 477,12
|
|Önceki Kapanış
|: 470,81
|
479,72
En Düşük
469,47
BIST En Aktif Hisseler16:21
|PRZMA
|5,50
|52.214.465
|% 10,00
|
|DAGHL
|9,24
|8.421.250
|% 10,00
|
|VKING
|6,71
|4.339.728
|% 10,00
|
|YGYO
|1,10
|184.240.855
|% 10,00
|
|BASCM
|8,80
|971.802
|% 10,00
|
|TKURU
|611,30
|1.846.126
|% -10,00
|
|MERIT
|81,00
|648.306
|% -10,00
|
|MRSHL
|382,50
|2.837.451
|% -10,00
|
|KSTUR
|159,30
|480.767
|% -9,95
|
|ROYAL
|3,89
|989.694
|% -9,95
|
|GARAN
|7,01
|1.381.450.486
|% -1,41
|
|ODAS
|3,37
|1.201.804.897
|% 3,06
|
|ASELS
|18,57
|815.754.229
|% 0,16
|
|SISE
|6,80
|696.417.344
|% -0,73
|
|PETKM
|4,35
|603.300.296
|% 1,16
|
|ODAS
|3,37
|1.201.804.897
|% 3,06
|
|GARAN
|7,01
|1.381.450.486
|% -1,41
|
|YGYO
|1,10
|184.240.855
|% 10,00
|
|ZOREN
|2,72
|458.621.948
|% 2,26
|
|CEMAS
|1,91
|313.351.596
|% 3,80
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8635
|7,8671
|% 0,89
|
|Euro
|9,2555
|9,2658
|% 1,24
|
|Sterlin
|10,0933
|10,1439
|% 0,87
|
|Frank
|8,5541
|8,6056
|% 1,12
|
|Riyal
|2,0913
|2,1017
|% 0,92
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.885
|6,51
|
|Altın Gr.
|478
|478
|7,01
|
|Cumhuriyet
|3.167
|3.215
|3,00
|
|Tam
|3.149
|3.227
|1,31
|
|Yarım
|1.522
|1.561
|0,63
|
|Çeyrek
|763
|780
|0,31
|
|Gümüş.Ons
|23,51
|23,54
|0,46
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,98
|0,20
|
|B. Petrol
|41,91
|41,91
|-0,74
|