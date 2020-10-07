***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.10.2020 16:12
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Eylül 2020 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879165
BIST
17:001.154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,18
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.154
|
1.157
En Düşük
1.147
17:007,8689
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0711
|Açılış
|: 7,8630
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7770
|
7,8873
En Düşük
7,7815
17:009,2636
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,1115
|Açılış
|: 9,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1300
|
9,2831
En Düşük
9,1278
17:00475,77
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 4,95
|Açılış
|: 475,77
|
|Önceki Kapanış
|: 470,81
|
479,72
En Düşük
469,47
BIST En Aktif Hisseler17:00
|YGYO
|1,10
|188.184.571
|% 10,00
|
|PRZMA
|5,50
|52.929.608
|% 10,00
|
|DAGHL
|9,24
|8.461.767
|% 10,00
|
|VKING
|6,71
|4.360.221
|% 10,00
|
|BALAT
|14,85
|2.367.239
|% 10,00
|
|TKURU
|611,30
|1.863.242
|% -10,00
|
|MERIT
|81,00
|648.306
|% -10,00
|
|MRSHL
|382,50
|2.837.451
|% -10,00
|
|KSTUR
|159,30
|480.767
|% -9,95
|
|ROYAL
|3,89
|989.694
|% -9,95
|
|GARAN
|7,02
|1.453.238.383
|% -1,27
|
|ODAS
|3,38
|1.245.723.763
|% 3,36
|
|SISE
|6,76
|892.950.828
|% -1,31
|
|ASELS
|18,57
|855.884.500
|% 0,16
|
|PETKM
|4,36
|649.963.195
|% 1,40
|
|ODAS
|3,38
|1.245.723.763
|% 3,36
|
|ZOREN
|2,77
|597.496.500
|% 4,14
|
|GARAN
|7,02
|1.453.238.383
|% -1,27
|
|YGYO
|1,10
|188.184.571
|% 10,00
|
|CEMAS
|1,91
|327.336.490
|% 3,80
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8629
|7,8689
|% 0,91
|
|Euro
|9,2494
|9,2636
|% 1,22
|
|Sterlin
|10,0864
|10,1370
|% 0,80
|
|Frank
|8,5331
|8,5845
|% 0,87
|
|Riyal
|2,0886
|2,0991
|% 0,80
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|9,58
|
|Altın Gr.
|477
|477
|6,08
|
|Cumhuriyet
|3.167
|3.215
|3,00
|
|Tam
|3.144
|3.222
|-3,67
|
|Yarım
|1.520
|1.559
|-1,77
|
|Çeyrek
|762
|779
|-0,89
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,76
|0,68
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|0,21
|
|B. Petrol
|41,97
|41,97
|-0,68
|
Seans Raporu
17:00
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