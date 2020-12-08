***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.12.2020 14:35
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Kasım 2020 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892086
BIST
15:441.343
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 12,61
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.348
En Düşük
1.332
15:447,8366
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0269
|Açılış
|: 7,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8400
|
7,8478
En Düşük
7,7902
15:449,4953
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0361
|Açılış
|: 9,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4950
|
9,5159
En Düşük
9,4355
15:44468,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,73
|Açılış
|: 468,84
|
|Önceki Kapanış
|: 468,10
|
471,45
En Düşük
466,67
BIST En Aktif Hisseler15:42
|SELEC
|18,16
|275.816.049
|% 9,99
|
|SNPAM
|21,02
|4.907.806
|% 9,99
|
|DOBUR
|24,74
|9.001.429
|% 9,96
|
|SILVR
|5,98
|12.984.701
|% 9,93
|
|KRVGD
|11,97
|126.405.498
|% 9,92
|
|NIBAS
|73,65
|20.807.727
|% -9,63
|
|BANVT
|37,28
|9.771.169
|% -7,68
|
|IZFAS
|5,44
|306.926
|% -6,37
|
|IDEAS
|11,57
|2.703.852
|% -6,16
|
|IZMDC
|17,03
|25.001.955
|% -6,02
|
|PETKM
|4,97
|3.712.468.208
|% -2,55
|
|SISE
|7,07
|1.729.277.996
|% 3,21
|
|KRDMD
|5,30
|1.630.493.617
|% 4,13
|
|SASA
|21,76
|1.391.316.115
|% 5,73
|
|DOHOL
|3,00
|1.233.906.507
|% 2,39
|
|PETKM
|4,97
|3.712.468.208
|% -2,55
|
|DOHOL
|3,00
|1.233.906.507
|% 2,39
|
|TSKB
|1,84
|582.602.507
|% 1,66
|
|KRDMD
|5,30
|1.630.493.617
|% 4,13
|
|SISE
|7,07
|1.729.277.996
|% 3,21
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8326
|7,8373
|% 0,35
|
|Euro
|9,4923
|9,4971
|% 0,40
|
|Sterlin
|10,3864
|10,4385
|% -0,30
|
|Frank
|8,7626
|8,8154
|% 0,35
|
|Riyal
|2,0794
|2,0899
|% 0,18
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.865
|0,58
|
|Altın Gr.
|469
|469
|0,73
|
|Cumhuriyet
|3.105
|3.152
|36,00
|
|Tam
|3.089
|3.166
|31,85
|
|Yarım
|1.493
|1.532
|15,40
|
|Çeyrek
|749
|766
|7,71
|
|Gümüş.Ons
|24,56
|24,60
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|0,02
|
|B. Petrol
|48,64
|48,64
|-0,15
|
Seans Raporu
15:42
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15:58EREGL
Yüzde 6.62 oranında artışla 13.04 lira fiyatla işlem gören hissede 55, 340, 020 adet işlem
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15:56FRIGO
Yüzde 6.91 oranında artışla 22.90 lira fiyatla işlem gören hissede 78, 056 adet işlem
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15:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 78 artarak (% 1.07 ) 1, 209
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15:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KRVGD, SNKRN, SELEC, SILVR, UMPAS, BSOKE, SNPAM, SEKFK, DOBUR, ROYAL