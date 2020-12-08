***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.12.2020 14:35
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Kasım 2020 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892089
BIST
16:021.343
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 13,39
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.348
En Düşük
1.332
16:027,8394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0297
|Açılış
|: 7,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8400
|
7,8478
En Düşük
7,7902
16:029,5027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0435
|Açılış
|: 9,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4950
|
9,5159
En Düşük
9,4355
16:02470,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,90
|Açılış
|: 470,01
|
|Önceki Kapanış
|: 468,10
|
471,45
En Düşük
466,67
BIST En Aktif Hisseler16:02
|GOLTS
|35,24
|77.015.569
|% 9,99
|
|SELEC
|18,16
|276.030.500
|% 9,99
|
|SNPAM
|21,02
|4.911.799
|% 9,99
|
|DOBUR
|24,74
|9.003.186
|% 9,96
|
|SILVR
|5,98
|12.993.671
|% 9,93
|
|PKENT
|922,00
|886.614
|% -7,52
|
|BANVT
|37,66
|9.963.529
|% -6,74
|
|IZFAS
|5,44
|306.926
|% -6,37
|
|NIBAS
|76,45
|21.305.529
|% -6,20
|
|IZMDC
|17,04
|26.277.295
|% -5,96
|
|PETKM
|4,98
|3.846.212.543
|% -2,35
|
|SISE
|7,14
|2.058.075.059
|% 4,23
|
|KRDMD
|5,31
|1.726.784.041
|% 4,32
|
|SASA
|21,66
|1.445.748.781
|% 5,25
|
|DOHOL
|2,98
|1.255.735.621
|% 1,71
|
|PETKM
|4,98
|3.846.212.543
|% -2,35
|
|DOHOL
|2,98
|1.255.735.621
|% 1,71
|
|KRDMD
|5,31
|1.726.784.041
|% 4,32
|
|TSKB
|1,85
|585.011.962
|% 2,21
|
|SISE
|7,14
|2.058.075.059
|% 4,23
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8339
|7,8394
|% 0,38
|
|Euro
|9,4976
|9,5027
|% 0,46
|
|Sterlin
|10,3900
|10,4421
|% -0,27
|
|Frank
|8,7686
|8,8214
|% 0,42
|
|Riyal
|2,0823
|2,0927
|% 0,31
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.866
|1,55
|
|Altın Gr.
|469
|469
|1,25
|
|Cumhuriyet
|3.105
|3.152
|36,00
|
|Tam
|3.092
|3.170
|35,04
|
|Yarım
|1.494
|1.533
|16,95
|
|Çeyrek
|749
|767
|8,48
|
|Gümüş.Ons
|24,62
|24,65
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|0,02
|
|B. Petrol
|48,67
|48,67
|-0,12
|
Seans Raporu
16:02
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16:10
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16:10
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