***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.12.2020 14:35
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Kasım 2020 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892093
BIST
15:581.344
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 14,01
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.348
En Düşük
1.332
15:587,8322
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0225
|Açılış
|: 7,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8400
|
7,8478
En Düşük
7,7902
15:589,4932
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0340
|Açılış
|: 9,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4950
|
9,5159
En Düşük
9,4355
15:58469,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,74
|Açılış
|: 469,84
|
|Önceki Kapanış
|: 468,10
|
471,45
En Düşük
466,67
BIST En Aktif Hisseler15:56
|SELEC
|18,16
|276.010.216
|% 9,99
|
|SNPAM
|21,02
|4.911.799
|% 9,99
|
|DOBUR
|24,74
|9.001.949
|% 9,96
|
|SILVR
|5,98
|12.993.671
|% 9,93
|
|KRVGD
|11,97
|126.406.504
|% 9,92
|
|NIBAS
|73,55
|21.170.955
|% -9,75
|
|BANVT
|37,58
|9.963.266
|% -6,93
|
|IZFAS
|5,44
|306.926
|% -6,37
|
|IZMDC
|17,04
|26.038.300
|% -5,96
|
|PKENT
|939,90
|884.757
|% -5,73
|
|PETKM
|4,99
|3.842.317.926
|% -2,16
|
|SISE
|7,11
|1.808.354.252
|% 3,80
|
|KRDMD
|5,31
|1.717.099.039
|% 4,32
|
|SASA
|21,68
|1.437.411.940
|% 5,34
|
|DOHOL
|2,98
|1.251.810.493
|% 1,71
|
|PETKM
|4,99
|3.842.317.926
|% -2,16
|
|DOHOL
|2,98
|1.251.810.493
|% 1,71
|
|KRDMD
|5,31
|1.717.099.039
|% 4,32
|
|TSKB
|1,85
|584.595.477
|% 2,21
|
|SISE
|7,11
|1.808.354.252
|% 3,80
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8260
|7,8291
|% 0,25
|
|Euro
|9,4843
|9,4917
|% 0,34
|
|Sterlin
|10,3833
|10,4354
|% -0,33
|
|Frank
|8,7615
|8,8142
|% 0,34
|
|Riyal
|2,0808
|2,0912
|% 0,24
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.865
|0,58
|
|Altın Gr.
|469
|469
|0,73
|
|Cumhuriyet
|3.105
|3.152
|36,00
|
|Tam
|3.089
|3.166
|31,85
|
|Yarım
|1.493
|1.532
|15,40
|
|Çeyrek
|749
|766
|7,71
|
|Gümüş.Ons
|24,56
|24,60
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|0,02
|
|B. Petrol
|48,64
|48,64
|-0,15
|
Seans Raporu
15:56
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-
16:10XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 05 artarak (% 1.17 ) 1, 211
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16:10
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNKRN, ROYAL, SELEC, DOBUR, UMPAS, SNPAM, KRVGD, SEKFK, SILVR
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16:10
YYAPI, SILVR, EGPRO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:10
BANVT, IZMDC, UZERB değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:10BSOKE
Yüzde 8.98 oranında artışla 2.79 lira fiyatla işlem gören hissede 85, 779, 942 adet işlem