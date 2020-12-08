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***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

08.12.2020 14:35



***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )

Türkçe
Portföy Dağılım Raporu

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Kasım 2020 Aylık Rapor



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892094


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BIST En Aktif Hisseler15:54
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SELEC 18,16 276.010.216 % 9,99  
SNPAM 21,02 4.911.799 % 9,99  
DOBUR 24,74 9.001.949 % 9,96  
SILVR 5,98 12.993.671 % 9,93  
KRVGD 11,97 126.406.504 % 9,92  
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15:54 Alış Satış %  
Dolar 7,8267 7,8325 % 0,29  
Euro 9,4856 9,4957 % 0,39  
Sterlin 10,3833 10,4354 % -0,33  
Frank 8,7615 8,8142 % 0,34  
Riyal 2,0808 2,0912 % 0,24  
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15:54 Alış Satış %  
Altın Ons 1.866 1.866 1,99  
Altın Gr. 469 469 1,03  
Cumhuriyet 3.105 3.152 36,00  
Tam 3.089 3.167 32,38  
Yarım 1.493 1.532 15,66  
Çeyrek 749 766 7,84  
Gümüş.Ons 24,61 24,64 0,08  
Gümüş Gr. 6,18 6,19 0,02  
B. Petrol 48,68 48,68 -0,11  
Seans Raporu 15:54
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