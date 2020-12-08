***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.12.2020 14:35
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Kasım 2020 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892095
BIST
16:241.344
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 13,61
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.348
En Düşük
1.332
16:247,8384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0287
|Açılış
|: 7,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8400
|
7,8478
En Düşük
7,7902
16:249,5062
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0470
|Açılış
|: 9,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4950
|
9,5159
En Düşük
9,4355
16:24470,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 2,73
|Açılış
|: 470,83
|
|Önceki Kapanış
|: 468,10
|
471,45
En Düşük
466,67
BIST En Aktif Hisseler16:24
|SELEC
|18,16
|276.371.527
|% 9,99
|
|SNPAM
|21,02
|4.911.799
|% 9,99
|
|DOBUR
|24,74
|9.010.534
|% 9,96
|
|GOLTS
|35,22
|116.297.444
|% 9,93
|
|SILVR
|5,98
|13.093.765
|% 9,93
|
|NIBAS
|73,35
|22.018.014
|% -10,00
|
|PKENT
|902,00
|996.471
|% -9,53
|
|IZFAS
|5,44
|306.926
|% -6,37
|
|IZMDC
|17,06
|28.593.797
|% -5,85
|
|IDEAS
|11,61
|2.867.605
|% -5,84
|
|PETKM
|4,98
|3.891.790.460
|% -2,35
|
|SISE
|7,16
|2.641.362.714
|% 4,53
|
|KRDMD
|5,32
|1.805.297.039
|% 4,52
|
|SASA
|21,16
|1.529.346.975
|% 2,82
|
|DOHOL
|2,97
|1.293.920.584
|% 1,37
|
|PETKM
|4,98
|3.891.790.460
|% -2,35
|
|DOHOL
|2,97
|1.293.920.584
|% 1,37
|
|SISE
|7,16
|2.641.362.714
|% 4,53
|
|KRDMD
|5,32
|1.805.297.039
|% 4,52
|
|TSKB
|1,84
|591.832.006
|% 1,66
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8327
|7,8384
|% 0,37
|
|Euro
|9,4977
|9,5062
|% 0,50
|
|Sterlin
|10,4310
|10,4833
|% 0,13
|
|Frank
|8,7817
|8,8346
|% 0,57
|
|Riyal
|2,0845
|2,0949
|% 0,42
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.866
|1,61
|
|Altın Gr.
|469
|469
|0,61
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|39,00
|
|Tam
|3.089
|3.167
|32,28
|
|Yarım
|1.493
|1.532
|15,61
|
|Çeyrek
|749
|766
|7,81
|
|Gümüş.Ons
|24,55
|24,58
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|0,01
|
|B. Petrol
|48,57
|48,57
|-0,22
|