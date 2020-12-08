***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.12.2020 14:35
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Kasım 2020 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892090
BIST
16:221.343
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 12,70
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.348
En Düşük
1.332
16:227,8372
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0275
|Açılış
|: 7,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8400
|
7,8478
En Düşük
7,7902
16:229,5075
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0483
|Açılış
|: 9,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4950
|
9,5159
En Düşük
9,4355
16:22470,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 2,63
|Açılış
|: 470,79
|
|Önceki Kapanış
|: 468,10
|
471,45
En Düşük
466,67
BIST En Aktif Hisseler16:22
|GOLTS
|35,24
|115.742.902
|% 9,99
|
|SELEC
|18,16
|276.327.235
|% 9,99
|
|SNPAM
|21,02
|4.911.799
|% 9,99
|
|DOBUR
|24,74
|9.010.534
|% 9,96
|
|SILVR
|5,98
|13.087.785
|% 9,93
|
|NIBAS
|73,35
|22.009.505
|% -10,00
|
|PKENT
|902,00
|996.471
|% -9,53
|
|IZFAS
|5,44
|306.926
|% -6,37
|
|IDEAS
|11,56
|2.867.582
|% -6,24
|
|LIDFA
|3,34
|12.113.548
|% -5,92
|
|PETKM
|4,97
|3.884.879.358
|% -2,55
|
|SISE
|7,17
|2.581.472.010
|% 4,67
|
|KRDMD
|5,33
|1.802.866.251
|% 4,72
|
|SASA
|21,12
|1.521.958.003
|% 2,62
|
|DOHOL
|2,96
|1.293.423.057
|% 1,02
|
|PETKM
|4,97
|3.884.879.358
|% -2,55
|
|DOHOL
|2,96
|1.293.423.057
|% 1,02
|
|SISE
|7,17
|2.581.472.010
|% 4,67
|
|KRDMD
|5,33
|1.802.866.251
|% 4,72
|
|TSKB
|1,84
|591.557.588
|% 1,66
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8330
|7,8354
|% 0,33
|
|Euro
|9,4980
|9,5057
|% 0,49
|
|Sterlin
|10,4449
|10,4972
|% 0,26
|
|Frank
|8,7820
|8,8349
|% 0,57
|
|Riyal
|2,0844
|2,0949
|% 0,42
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.867
|1.868
|3,81
|
|Altın Gr.
|469
|469
|1,12
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|39,00
|
|Tam
|3.094
|3.172
|37,06
|
|Yarım
|1.495
|1.534
|17,92
|
|Çeyrek
|750
|767
|8,97
|
|Gümüş.Ons
|24,59
|24,62
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|0,02
|
|B. Petrol
|48,52
|48,52
|-0,27
|