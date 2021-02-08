***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.02.2021 17:57
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Ocak 2021 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908316
BIST
17:461.535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 7,41
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.542
En Düşük
1.519
17:467,0958
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0394
|Açılış
|: 7,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,1227
En Düşük
7,0275
17:468,5574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0472
|Açılış
|: 8,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5728
En Düşük
8,4633
17:46417,89
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 6,94
|Açılış
|: 417,89
|
|Önceki Kapanış
|: 410,95
|
418,53
En Düşük
409,99
BIST En Aktif Hisseler17:46
|ERBOS
|55,00
|112.067.220
|% 10,00
|
|JANTS
|552,30
|61.033.112
|% 10,00
|
|YKGYO
|5,94
|11.073.226
|% 10,00
|
|SEKUR
|37,64
|28.843.140
|% 9,99
|
|ALCAR
|507,80
|47.727.971
|% 9,98
|
|CMENT
|46,80
|1.224.309
|% -10,00
|
|TACTR
|34,56
|5.745.366
|% -9,95
|
|KONTR
|64,75
|61.900.121
|% -9,94
|
|SNKRN
|26,64
|691.148
|% -9,94
|
|SANFM
|20,32
|738.615
|% -9,93
|
|DOHOL
|3,67
|4.666.836.330
|% -8,71
|
|EKGYO
|2,68
|2.829.734.668
|% 9,39
|
|KOZAL
|130,90
|1.967.578.366
|% 2,75
|
|ISFIN
|4,35
|1.459.523.887
|% 4,82
|
|GARAN
|9,91
|1.356.070.530
|% 1,54
|
|DOHOL
|3,67
|4.666.836.330
|% -8,71
|
|EKGYO
|2,68
|2.829.734.668
|% 9,39
|
|IHLGM
|1,47
|569.156.984
|% 3,52
|
|ISFIN
|4,35
|1.459.523.887
|% 4,82
|
|ODAS
|4,30
|1.150.063.998
|% 4,12
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0868
|7,0958
|% 0,56
|
|Euro
|8,5488
|8,5574
|% 0,55
|
|Sterlin
|9,6991
|9,7477
|% 0,35
|
|Frank
|7,8592
|7,9066
|% 0,55
|
|Riyal
|1,8849
|1,8943
|% 0,50
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.832
|20,14
|
|Altın Gr.
|418
|418
|6,89
|
|Cumhuriyet
|2.778
|2.820
|71,00
|
|Tam
|2.764
|2.834
|71,67
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|34,66
|
|Çeyrek
|670
|686
|17,34
|
|Gümüş.Ons
|27,38
|27,40
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|0,16
|
|B. Petrol
|59,98
|59,98
|0,42
|
Seans Raporu
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