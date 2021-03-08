***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.03.2021 16:26
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Şubat 2021 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915992
BIST
16:141.532
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -10,01
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.554
En Düşük
1.527
16:147,6595
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 0,1275
|Açılış
|: 7,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5180
|
7,7087
En Düşük
7,4989
16:149,0992
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 0,1192
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,1537
En Düşük
8,8190
16:14416,97
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 5,69
|Açılış
|: 417,00
|
|Önceki Kapanış
|: 411,29
|
419,28
En Düşük
410,04
BIST En Aktif Hisseler16:14
|TRILC
|12,10
|115.507
|% 10,00
|
|FADE
|11,55
|73.691.386
|% 10,00
|
|VKFYO
|8,91
|49.291.901
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|1.283.559
|% 10,00
|
|ISATR
|250.459,00
|250.459
|% 10,00
|
|KSTUR
|343,00
|762.206
|% -10,00
|
|EPLAS
|38,40
|6.502.898
|% -9,99
|
|CASA
|159,00
|1.830.374
|% -9,97
|
|MZHLD
|43,00
|451.879
|% -8,55
|
|KENT
|361,00
|4.056.474
|% -7,36
|
|PETKM
|6,22
|1.592.062.613
|% 3,32
|
|GARAN
|9,07
|1.579.222.011
|% -1,95
|
|KOZAL
|131,50
|1.077.158.632
|% 2,02
|
|KRDMD
|7,27
|1.074.386.039
|% -0,41
|
|THYAO
|14,65
|1.043.240.421
|% -0,88
|
|EKGYO
|2,39
|635.652.553
|% -2,85
|
|PETKM
|6,22
|1.592.062.613
|% 3,32
|
|GARAN
|9,07
|1.579.222.011
|% -1,95
|
|HALKB
|5,41
|921.844.716
|% 0,37
|
|SKBNK
|1,36
|211.137.509
|% -3,55
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6560
|7,6595
|% 1,69
|
|Euro
|9,0919
|9,0992
|% 1,33
|
|Sterlin
|10,5928
|10,6459
|% 1,87
|
|Frank
|8,1842
|8,2335
|% 1,57
|
|Riyal
|2,0408
|2,0510
|% 1,95
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.694
|1.694
|-4,33
|
|Altın Gr.
|417
|417
|5,72
|
|Cumhuriyet
|2.777
|2.819
|38,00
|
|Tam
|2.758
|2.830
|32,31
|
|Yarım
|1.333
|1.369
|15,63
|
|Çeyrek
|669
|684
|7,82
|
|Gümüş.Ons
|25,20
|25,23
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|0,09
|
|B. Petrol
|68,96
|68,96
|-0,40
|
Seans Raporu
16:14
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-
16:28XU100
Endeks 1, 531 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 69 altında . İşlem hacmi 21, 859.00 milyon TL de
-
16:26ITTFH
Yüzde -3.87 oranında düşüşle 2.73 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 142, 633 adet işlem
-
16:25SEKFK
Yüzde -4.66 oranında düşüşle 12.08 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 021, 928 adet işlem
-
16:24KRONT
Yüzde -5.51 oranında düşüşle 56.55 lira fiyatla işlem gören hissede 278, 428 adet işlem
-
16:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 79 kaybederek (% -1.09 ) 1, 338