***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.03.2021 16:26
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Şubat 2021 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915996
BIST
16:441.532
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -9,73
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.554
En Düşük
1.527
16:447,6688
En Yüksek
|Değişim
|: 1,82%
|| 0,1368
|Açılış
|: 7,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5180
|
7,7087
En Düşük
7,4989
16:449,1107
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 0,1307
|Açılış
|: 9,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,1537
En Düşük
8,8190
16:44416,69
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 5,40
|Açılış
|: 416,69
|
|Önceki Kapanış
|: 411,29
|
419,28
En Düşük
410,04
BIST En Aktif Hisseler16:44
|FADE
|11,55
|73.815.768
|% 10,00
|
|TRILC
|12,10
|124.340
|% 10,00
|
|VKFYO
|8,91
|49.342.154
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|1.283.559
|% 10,00
|
|ISATR
|250.459,00
|250.459
|% 10,00
|
|KSTUR
|343,00
|762.206
|% -10,00
|
|EPLAS
|38,40
|6.502.898
|% -9,99
|
|CASA
|159,00
|1.830.374
|% -9,97
|
|MZHLD
|43,00
|451.879
|% -8,55
|
|SONME
|79,80
|4.477.996
|% -7,42
|
|PETKM
|6,22
|1.674.622.672
|% 3,32
|
|GARAN
|9,05
|1.662.783.025
|% -2,16
|
|KRDMD
|7,26
|1.132.448.386
|% -0,55
|
|KOZAL
|131,70
|1.120.789.137
|% 2,17
|
|THYAO
|14,66
|1.075.602.445
|% -0,81
|
|PETKM
|6,22
|1.674.622.672
|% 3,32
|
|EKGYO
|2,39
|637.903.689
|% -2,85
|
|GARAN
|9,05
|1.662.783.025
|% -2,16
|
|HALKB
|5,40
|931.351.967
|% 0,19
|
|SKBNK
|1,38
|219.801.327
|% -2,13
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6658
|7,6688
|% 1,82
|
|Euro
|9,1026
|9,1107
|% 1,46
|
|Sterlin
|10,5901
|10,6433
|% 1,85
|
|Frank
|8,1799
|8,2292
|% 1,51
|
|Riyal
|2,0392
|2,0494
|% 1,87
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.691
|1.692
|-6,72
|
|Altın Gr.
|417
|417
|5,91
|
|Cumhuriyet
|2.779
|2.821
|40,00
|
|Tam
|2.764
|2.834
|36,13
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|17,48
|
|Çeyrek
|670
|685
|8,74
|
|Gümüş.Ons
|25,15
|25,18
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,21
|0,11
|
|B. Petrol
|69,16
|69,16
|-0,20
|
Seans Raporu
16:44
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