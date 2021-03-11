***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
11.03.2021 13:40
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Evet (Yes)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şubat 2021 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917244
BIST
13:401.576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 11,42
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.565
|
1.580
En Düşük
1.573
13:407,4556
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0489
|Açılış
|: 7,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5250
|
7,5222
En Düşük
7,4321
13:408,9324
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0236
|Açılış
|: 8,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9650
|
8,9775
En Düşük
8,8904
13:40415,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,03
|Açılış
|: 415,78
|
|Önceki Kapanış
|: 415,76
|
418,85
En Düşük
414,98
BIST En Aktif Hisseler13:40
|TACTR
|27,50
|220.704
|% 10,00
|
|TRILC
|16,10
|1.256.750
|% 9,97
|
|SANKO
|10,92
|28.485.282
|% 9,97
|
|UFUK
|26,06
|241.875
|% 9,96
|
|KERVT
|6,31
|36.011.397
|% 9,93
|
|METUR
|35,64
|34.942.555
|% -9,95
|
|KENT
|351,50
|1.739.303
|% -7,08
|
|ALCTL
|37,08
|119.471.893
|% -6,55
|
|IZMDC
|2,88
|174.943.220
|% -6,49
|
|PKENT
|2.349,00
|11.393.066
|% -6,38
|
|SASA
|48,72
|1.331.962.168
|% 4,86
|
|SISE
|7,79
|742.210.793
|% 1,30
|
|KOZAL
|129,80
|603.953.881
|% 0,62
|
|GARAN
|9,15
|460.708.196
|% -0,22
|
|TCELL
|16,74
|414.961.952
|% 0,24
|
|EKGYO
|2,41
|402.734.860
|% 1,26
|
|SISE
|7,79
|742.210.793
|% 1,30
|
|DOHOL
|3,46
|242.267.148
|% 2,37
|
|TSKB
|1,73
|120.006.907
|% 1,17
|
|PETKM
|6,25
|399.642.714
|% 0,32
|
|13:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4521
|7,4556
|% -0,65
|
|Euro
|8,9279
|8,9324
|% -0,26
|
|Sterlin
|10,3696
|10,4217
|% -0,38
|
|Frank
|8,0225
|8,0708
|% -0,07
|
|Riyal
|1,9806
|1,9906
|% -0,55
|
|13:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|10,14
|
|Altın Gr.
|416
|416
|-0,04
|
|Cumhuriyet
|2.762
|2.804
|-6,00
|
|Tam
|2.746
|2.816
|-9,03
|
|Yarım
|1.327
|1.362
|-4,37
|
|Çeyrek
|666
|681
|-2,19
|
|Gümüş.Ons
|26,31
|26,34
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,00
|
|B. Petrol
|68,81
|68,81
|0,91
|