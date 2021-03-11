***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
11.03.2021 13:40
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
0
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şubat 2021 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917245
BIST
13:381.577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 11,63
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.565
|
1.580
En Düşük
1.573
13:387,4551
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0494
|Açılış
|: 7,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5250
|
7,5222
En Düşük
7,4321
13:388,9342
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0218
|Açılış
|: 8,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9650
|
8,9775
En Düşük
8,8904
13:38415,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,04
|Açılış
|: 415,72
|
|Önceki Kapanış
|: 415,76
|
418,85
En Düşük
414,98
BIST En Aktif Hisseler13:38
|TACTR
|27,50
|220.704
|% 10,00
|
|SANKO
|10,92
|28.485.194
|% 9,97
|
|TRILC
|16,10
|1.256.364
|% 9,97
|
|UFUK
|26,06
|241.875
|% 9,96
|
|KERVT
|6,31
|35.976.849
|% 9,93
|
|METUR
|35,64
|34.912.688
|% -9,95
|
|PKENT
|2.303,00
|11.393.066
|% -8,21
|
|KENT
|351,50
|1.739.303
|% -7,08
|
|ALCTL
|37,10
|119.280.318
|% -6,50
|
|IZMDC
|2,88
|174.714.646
|% -6,49
|
|SASA
|48,76
|1.329.913.853
|% 4,95
|
|SISE
|7,79
|729.253.326
|% 1,30
|
|KOZAL
|130,00
|598.021.239
|% 0,78
|
|GARAN
|9,16
|460.117.593
|% -0,11
|
|TCELL
|16,74
|414.781.526
|% 0,24
|
|EKGYO
|2,40
|402.163.906
|% 0,84
|
|SISE
|7,79
|729.253.326
|% 1,30
|
|DOHOL
|3,47
|242.034.783
|% 2,66
|
|TSKB
|1,73
|120.006.907
|% 1,17
|
|PETKM
|6,25
|399.120.065
|% 0,32
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4515
|7,4551
|% -0,66
|
|Euro
|8,9287
|8,9342
|% -0,24
|
|Sterlin
|10,3688
|10,4208
|% -0,39
|
|Frank
|8,0242
|8,0725
|% -0,05
|
|Riyal
|1,9808
|1,9908
|% -0,54
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|9,75
|
|Altın Gr.
|416
|416
|0,03
|
|Cumhuriyet
|2.762
|2.804
|-6,00
|
|Tam
|2.746
|2.816
|-9,03
|
|Yarım
|1.327
|1.362
|-4,37
|
|Çeyrek
|666
|681
|-2,19
|
|Gümüş.Ons
|26,29
|26,33
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,00
|
|B. Petrol
|68,79
|68,79
|0,89
|