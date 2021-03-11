***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
11.03.2021 13:40
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Evet (Yes)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şubat 2021 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917248
BIST
13:461.574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 9,30
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.565
|
1.580
En Düşük
1.573
13:467,4572
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0473
|Açılış
|: 7,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5250
|
7,5222
En Düşük
7,4321
13:468,9362
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0198
|Açılış
|: 8,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9650
|
8,9775
En Düşük
8,8904
13:46415,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,15
|Açılış
|: 415,61
|
|Önceki Kapanış
|: 415,76
|
418,85
En Düşük
414,98
BIST En Aktif Hisseler13:46
|TACTR
|27,50
|220.704
|% 10,00
|
|TRILC
|16,10
|1.261.033
|% 9,97
|
|SANKO
|10,92
|28.514.897
|% 9,97
|
|UFUK
|26,06
|241.875
|% 9,96
|
|KERVT
|6,31
|36.046.322
|% 9,93
|
|METUR
|35,64
|34.942.555
|% -9,95
|
|IZMDC
|2,86
|175.792.455
|% -7,14
|
|KENT
|351,50
|1.739.303
|% -7,08
|
|ALCTL
|37,00
|120.389.563
|% -6,75
|
|PKENT
|2.349,00
|11.393.066
|% -6,38
|
|SASA
|48,60
|1.359.422.322
|% 4,61
|
|SISE
|7,79
|745.430.218
|% 1,30
|
|KOZAL
|129,40
|638.473.726
|% 0,31
|
|GARAN
|9,15
|464.768.214
|% -0,22
|
|TCELL
|16,74
|415.869.179
|% 0,24
|
|EKGYO
|2,40
|406.127.248
|% 0,84
|
|SISE
|7,79
|745.430.218
|% 1,30
|
|DOHOL
|3,47
|250.615.007
|% 2,66
|
|TSKB
|1,72
|120.335.829
|% 0,58
|
|PETKM
|6,23
|410.265.935
|% 0,00
|
|13:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4543
|7,4572
|% -0,63
|
|Euro
|8,9288
|8,9362
|% -0,22
|
|Sterlin
|10,3732
|10,4252
|% -0,35
|
|Frank
|8,0254
|8,0737
|% -0,04
|
|Riyal
|1,9808
|1,9907
|% -0,54
|
|13:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|10,14
|
|Altın Gr.
|416
|416
|-0,04
|
|Cumhuriyet
|2.762
|2.804
|-6,00
|
|Tam
|2.746
|2.816
|-9,03
|
|Yarım
|1.327
|1.362
|-4,37
|
|Çeyrek
|666
|681
|-2,19
|
|Gümüş.Ons
|26,31
|26,34
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,00
|
|B. Petrol
|68,81
|68,81
|0,91
|