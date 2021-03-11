***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
11.03.2021 13:40
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Şubat 2021 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917240
BIST
13:541.570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 5,35
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.565
|
1.580
En Düşük
1.570
13:547,4661
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0384
|Açılış
|: 7,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5250
|
7,5222
En Düşük
7,4321
13:548,9475
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0085
|Açılış
|: 8,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9650
|
8,9775
En Düşük
8,8904
13:54416,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,37
|Açılış
|: 416,06
|
|Önceki Kapanış
|: 415,76
|
418,85
En Düşük
414,98
BIST En Aktif Hisseler13:54
|TACTR
|27,50
|220.704
|% 10,00
|
|TRILC
|16,10
|1.261.773
|% 9,97
|
|SANKO
|10,92
|28.521.613
|% 9,97
|
|UFUK
|26,06
|241.875
|% 9,96
|
|KERVT
|6,31
|36.081.854
|% 9,93
|
|METUR
|35,64
|35.133.478
|% -9,95
|
|PKENT
|2.326,80
|11.514.904
|% -7,27
|
|KENT
|351,50
|1.739.303
|% -7,08
|
|ALCTL
|36,88
|123.018.458
|% -7,06
|
|KATMR
|4,66
|234.349.798
|% -6,80
|
|SASA
|46,20
|1.511.528.511
|% -0,56
|
|SISE
|7,77
|759.033.050
|% 1,04
|
|KOZAL
|128,70
|686.431.194
|% -0,23
|
|GARAN
|9,14
|473.213.915
|% -0,33
|
|EKGYO
|2,40
|431.383.006
|% 0,84
|
|EKGYO
|2,40
|431.383.006
|% 0,84
|
|SISE
|7,77
|759.033.050
|% 1,04
|
|DOHOL
|3,46
|260.739.611
|% 2,37
|
|TSKB
|1,73
|120.965.275
|% 1,17
|
|PETKM
|6,23
|421.730.632
|% 0,00
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4635
|7,4661
|% -0,51
|
|Euro
|8,9428
|8,9475
|% -0,09
|
|Sterlin
|10,3739
|10,4259
|% -0,34
|
|Frank
|8,0238
|8,0721
|% -0,06
|
|Riyal
|1,9812
|1,9911
|% -0,52
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|10,18
|
|Altın Gr.
|416
|416
|0,22
|
|Cumhuriyet
|2.760
|2.802
|-8,00
|
|Tam
|2.747
|2.816
|-8,52
|
|Yarım
|1.328
|1.362
|-4,12
|
|Çeyrek
|666
|681
|-2,07
|
|Gümüş.Ons
|26,30
|26,34
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,00
|
|B. Petrol
|68,72
|68,72
|0,82
|