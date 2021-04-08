***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.04.2021 10:42
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mart 2021 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924755
BIST
13:291.424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 5,93
|Açılış
|: 1.422
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.430
En Düşük
1.419
13:298,1644
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0182
|Açılış
|: 8,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1700
|
8,1790
En Düşük
8,1369
13:299,7084
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0178
|Açılış
|: 9,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7362
En Düşük
9,6545
13:29457,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 2,56
|Açılış
|: 457,87
|
|Önceki Kapanış
|: 455,31
|
458,77
En Düşük
454,35
BIST En Aktif Hisseler13:27
|MTRKS
|37,26
|172.588
|% 9,98
|
|ARENA
|64,55
|105.128.035
|% 9,97
|
|NTGAZ
|15,03
|12.540.250
|% 9,95
|
|VAKFN
|26,02
|3.691.913
|% 9,88
|
|IDGYO
|11,34
|4.096.143
|% 9,67
|
|IDEAS
|75,60
|1.756.868
|% -10,00
|
|UTPYA
|21,82
|4.837.974
|% -9,98
|
|TRILC
|47,94
|30.717.986
|% -9,97
|
|PEKGY
|1,97
|51.702.191
|% -5,29
|
|MMCAS
|5,70
|22.810
|% -5,00
|
|BJKAS
|10,11
|550.893.441
|% 9,30
|
|DOHOL
|3,35
|478.522.796
|% 3,08
|
|SISE
|7,48
|440.111.550
|% 1,22
|
|PETKM
|6,04
|361.821.515
|% 0,67
|
|FENER
|38,32
|346.428.185
|% -1,49
|
|DOHOL
|3,35
|478.522.796
|% 3,08
|
|EKGYO
|1,95
|142.782.861
|% -1,02
|
|TSKB
|1,40
|85.516.552
|% -0,71
|
|PETKM
|6,04
|361.821.515
|% 0,67
|
|SISE
|7,48
|440.111.550
|% 1,22
|
|13:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1603
|8,1665
|% 0,25
|
|Euro
|9,6954
|9,7053
|% 0,15
|
|Sterlin
|11,1758
|11,2319
|% 0,12
|
|Frank
|8,7458
|8,7985
|% 0,17
|
|Riyal
|2,1675
|2,1784
|% 0,06
|
|13:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|9,19
|
|Altın Gr.
|457
|457
|2,15
|
|Cumhuriyet
|3.031
|3.077
|3,00
|
|Tam
|3.017
|3.093
|1,53
|
|Yarım
|1.458
|1.496
|0,74
|
|Çeyrek
|731
|748
|0,37
|
|Gümüş.Ons
|25,31
|25,34
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,63
|6,64
|0,04
|
|B. Petrol
|62,78
|62,78
|-0,38
|