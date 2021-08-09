***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.08.2021 19:49
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Temmuz 2021 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956404
BIST
12:141.434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,12
|Açılış
|: 1.430
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.435
En Düşük
1.426
12:148,6422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0039
|Açılış
|: 8,6380
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6350
|
8,6717
En Düşük
8,5837
12:1410,1410
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0202
|Açılış
|: 10,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1897
En Düşük
10,1212
12:14480,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,06
|Açılış
|: 480,13
|
|Önceki Kapanış
|: 480,19
|
483,82
En Düşük
477,40
BIST En Aktif Hisseler12:14
|RODRG
|17,84
|1.766.410
|% 9,99
|
|SELGD
|6,17
|14.811.815
|% 9,98
|
|PENTA
|59,00
|15.778.958
|% 9,97
|
|UFUK
|15,12
|50.229
|% 9,96
|
|EDIP
|4,38
|52.734.448
|% 9,77
|
|FADE
|9,89
|49.363.549
|% -9,93
|
|IDGYO
|4,03
|1.768.396
|% -9,84
|
|DYOBY
|11,47
|102.323.733
|% -9,33
|
|BASCM
|10,84
|70.590
|% -9,29
|
|SNGYO
|4,23
|29.591.957
|% -8,04
|
|SISE
|8,42
|703.515.566
|% 2,93
|
|EREGL
|19,73
|595.783.494
|% -3,85
|
|GENIL
|15,33
|557.578.313
|% 7,20
|
|GARAN
|9,11
|378.361.641
|% -0,33
|
|KRDMD
|7,83
|281.935.343
|% -1,76
|
|SISE
|8,42
|703.515.566
|% 2,93
|
|GARAN
|9,11
|378.361.641
|% -0,33
|
|EKGYO
|1,85
|73.971.764
|% -0,54
|
|YKBNK
|2,47
|90.090.020
|% 1,23
|
|GENIL
|15,33
|557.578.313
|% 7,20
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6391
|8,6422
|% 0,05
|
|Euro
|10,1369
|10,1410
|% -0,20
|
|Sterlin
|11,9402
|12,0001
|% 0,17
|
|Frank
|9,3400
|9,3963
|% 0,00
|
|Riyal
|2,2967
|2,3082
|% 0,06
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.730
|0,12
|
|Altın Gr.
|481
|481
|1,12
|
|Cumhuriyet
|3.197
|3.245
|-12,00
|
|Tam
|3.185
|3.265
|-5,77
|
|Yarım
|1.539
|1.579
|-2,79
|
|Çeyrek
|772
|790
|-1,40
|
|Gümüş.Ons
|23,44
|23,48
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|0,02
|
|B. Petrol
|70,21
|70,21
|1,17
|