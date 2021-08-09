***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.08.2021 19:49
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Temmuz 2021 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956409
BIST
12:181.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,41
|Açılış
|: 1.430
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.435
En Düşük
1.426
12:188,6429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0046
|Açılış
|: 8,6380
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6350
|
8,6717
En Düşük
8,5837
12:1810,1686
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0074
|Açılış
|: 10,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1897
En Düşük
10,1212
12:18480,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,27
|Açılış
|: 479,91
|
|Önceki Kapanış
|: 480,19
|
483,82
En Düşük
477,40
BIST En Aktif Hisseler12:18
|RODRG
|17,84
|1.766.410
|% 9,99
|
|SELGD
|6,17
|14.822.347
|% 9,98
|
|PENTA
|59,00
|15.779.430
|% 9,97
|
|UFUK
|15,12
|50.229
|% 9,96
|
|EDIP
|4,38
|52.778.221
|% 9,77
|
|FADE
|9,89
|51.449.508
|% -9,93
|
|IDGYO
|4,03
|1.769.097
|% -9,84
|
|DYOBY
|11,43
|103.305.346
|% -9,64
|
|BASCM
|10,84
|70.590
|% -9,29
|
|SNGYO
|4,21
|30.189.618
|% -8,48
|
|SISE
|8,39
|722.132.279
|% 2,57
|
|EREGL
|19,75
|626.289.750
|% -3,75
|
|GENIL
|15,18
|583.052.132
|% 6,15
|
|GARAN
|9,11
|378.767.101
|% -0,33
|
|KRDMD
|7,83
|292.101.321
|% -1,76
|
|SISE
|8,39
|722.132.279
|% 2,57
|
|GARAN
|9,11
|378.767.101
|% -0,33
|
|EKGYO
|1,85
|74.045.833
|% -0,54
|
|GENIL
|15,18
|583.052.132
|% 6,15
|
|KRDMD
|7,83
|292.101.321
|% -1,76
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6396
|8,6429
|% 0,05
|
|Euro
|10,1165
|10,1686
|% 0,07
|
|Sterlin
|11,9361
|11,9960
|% 0,14
|
|Frank
|9,3403
|9,3965
|% 0,00
|
|Riyal
|2,2964
|2,3079
|% 0,05
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.730
|-0,23
|
|Altın Gr.
|480
|480
|-0,28
|
|Cumhuriyet
|3.197
|3.245
|-12,00
|
|Tam
|3.179
|3.259
|-11,18
|
|Yarım
|1.537
|1.577
|-5,41
|
|Çeyrek
|771
|788
|-2,71
|
|Gümüş.Ons
|23,45
|23,49
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|0,00
|
|B. Petrol
|70,05
|70,05
|1,01
|