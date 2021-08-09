***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.08.2021 19:49
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Temmuz 2021 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956410
BIST
12:191.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,59
|Açılış
|: 1.430
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.435
En Düşük
1.426
12:198,6426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0043
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6350
|
8,6717
En Düşük
8,5837
12:1910,1433
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0179
|Açılış
|: 10,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1897
En Düşük
10,1212
12:19480,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,01
|Açılış
|: 480,18
|
|Önceki Kapanış
|: 480,19
|
483,82
En Düşük
477,40
BIST En Aktif Hisseler12:19
|RODRG
|17,84
|1.766.410
|% 9,99
|
|SELGD
|6,17
|14.816.640
|% 9,98
|
|PENTA
|59,00
|15.779.430
|% 9,97
|
|UFUK
|15,12
|50.229
|% 9,96
|
|EDIP
|4,38
|52.749.086
|% 9,77
|
|FADE
|9,89
|49.406.066
|% -9,93
|
|IDGYO
|4,03
|1.768.973
|% -9,84
|
|DYOBY
|11,45
|102.707.314
|% -9,49
|
|BASCM
|10,84
|70.590
|% -9,29
|
|SNGYO
|4,22
|29.733.853
|% -8,26
|
|SISE
|8,42
|703.706.434
|% 2,93
|
|EREGL
|19,74
|600.166.092
|% -3,80
|
|GENIL
|15,30
|562.129.849
|% 6,99
|
|GARAN
|9,11
|378.643.642
|% -0,33
|
|KRDMD
|7,84
|286.104.012
|% -1,63
|
|SISE
|8,42
|703.706.434
|% 2,93
|
|GARAN
|9,11
|378.643.642
|% -0,33
|
|EKGYO
|1,85
|74.034.372
|% -0,54
|
|YKBNK
|2,47
|90.218.195
|% 1,23
|
|KRDMD
|7,84
|286.104.012
|% -1,63
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6401
|8,6426
|% 0,05
|
|Euro
|10,1281
|10,1433
|% -0,18
|
|Sterlin
|11,9374
|11,9972
|% 0,15
|
|Frank
|9,3407
|9,3970
|% 0,01
|
|Riyal
|2,2964
|2,3080
|% 0,05
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.730
|0,02
|
|Altın Gr.
|481
|481
|0,80
|
|Cumhuriyet
|3.197
|3.245
|-12,00
|
|Tam
|3.180
|3.260
|-10,56
|
|Yarım
|1.537
|1.577
|-5,11
|
|Çeyrek
|771
|788
|-2,56
|
|Gümüş.Ons
|23,44
|23,48
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|0,01
|
|B. Petrol
|70,15
|70,15
|1,11
|
Seans Raporu
12:19
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 4 artarak (% 0.11 ) 1, 266
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12:29
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PENTA, SELGD, UFUK, RODRG, EDIP