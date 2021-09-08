***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.09.2021 17:50
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Ağustos 2021 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962830
BIST
10:131.435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,97
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.436
En Düşük
1.428
10:138,5030
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0408
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3450
|
8,5191
En Düşük
8,4540
10:1310,0693
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0526
|Açılış
|: 9,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
10,0970
En Düşük
10,0057
10:13489,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 2,53
|Açılış
|: 489,27
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,02
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler10:13
|YEOTK
|32,20
|63.657.726
|% 9,97
|
|DIRIT
|6,30
|1.029.294
|% 9,95
|
|OYLUM
|5,48
|13.917.766
|% 8,73
|
|KTSKR
|86,20
|18.000.749
|% 8,50
|
|DESA
|10,64
|8.623.797
|% 7,37
|
|EUKYO
|5,92
|322.481
|% -4,82
|
|PENTA
|87,50
|251.928
|% -4,79
|
|BRMEN
|2,40
|21.600
|% -4,76
|
|AKYHO
|2,43
|3.011.149
|% -4,71
|
|CASA
|133,40
|108.321
|% -4,30
|
|GARAN
|9,39
|131.144.777
|% -0,21
|
|YEOTK
|32,20
|63.657.726
|% 9,97
|
|KONTR
|71,30
|58.002.131
|% 5,32
|
|THYAO
|12,43
|48.997.911
|% 0,08
|
|YKBNK
|2,52
|40.663.285
|% -0,40
|
|IHLAS
|0,59
|11.058.129
|% -3,28
|
|YKBNK
|2,52
|40.663.285
|% -0,40
|
|GARAN
|9,39
|131.144.777
|% -0,21
|
|PEKGY
|0,98
|7.643.697
|% 2,08
|
|KATMR
|1,43
|9.152.707
|% -0,69
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4997
|8,5030
|% 0,48
|
|Euro
|10,0613
|10,0693
|% 0,53
|
|Sterlin
|11,6672
|11,7257
|% 0,45
|
|Frank
|2,2584
|2,2697
|% 0,42
|
|Riyal
|488,8520
|488,9420
|% 0,45
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|0,54
|
|Altın Gr.
|489
|489
|2,01
|
|Cumhuriyet
|3.220
|3.269
|17,00
|
|Tam
|3.204
|3.287
|18,15
|
|Yarım
|1.549
|1.590
|8,78
|
|Çeyrek
|777
|795
|4,40
|
|Gümüş.Ons
|23,90
|23,92
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|0,00
|
|B. Petrol
|72,75
|72,75
|0,15
|