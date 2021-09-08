***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.09.2021 17:57
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Ağustos 2021 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962846
BIST
10:151.435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,59
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.436
En Düşük
1.428
10:158,5031
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0409
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3450
|
8,5191
En Düşük
8,4540
10:1510,0709
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0542
|Açılış
|: 9,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
10,0970
En Düşük
10,0057
10:15489,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 3,06
|Açılış
|: 489,80
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,02
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler10:15
|YEOTK
|32,20
|64.997.503
|% 9,97
|
|DIRIT
|6,30
|1.029.294
|% 9,95
|
|OYLUM
|5,53
|24.627.067
|% 9,72
|
|KTSKR
|87,05
|22.224.415
|% 9,57
|
|TACTR
|25,36
|49.376
|% 6,02
|
|EUKYO
|5,92
|322.481
|% -4,82
|
|PENTA
|87,50
|251.928
|% -4,79
|
|BRMEN
|2,40
|21.600
|% -4,76
|
|EDATA
|11,40
|1.918.921
|% -4,52
|
|AKYHO
|2,44
|3.481.076
|% -4,31
|
|GARAN
|9,43
|193.237.543
|% 0,21
|
|THYAO
|12,41
|85.850.604
|% -0,08
|
|KONTR
|69,90
|80.989.061
|% 3,25
|
|YKBNK
|2,54
|75.743.590
|% 0,40
|
|YEOTK
|32,20
|64.997.503
|% 9,97
|
|YKBNK
|2,54
|75.743.590
|% 0,40
|
|KATMR
|1,44
|12.241.723
|% 0,00
|
|PEKGY
|0,97
|7.775.273
|% 1,04
|
|ODAS
|1,46
|10.707.075
|% 0,69
|
|TSKB
|1,30
|9.218.169
|% -0,76
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5003
|8,5031
|% 0,48
|
|Euro
|10,0631
|10,0709
|% 0,54
|
|Sterlin
|11,6874
|11,7460
|% 0,62
|
|Frank
|9,2098
|9,2653
|% 0,80
|
|Riyal
|2,2625
|2,2739
|% 0,61
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|0,44
|
|Altın Gr.
|488
|489
|1,83
|
|Cumhuriyet
|3.220
|3.269
|17,00
|
|Tam
|3.204
|3.287
|18,15
|
|Yarım
|1.549
|1.590
|8,78
|
|Çeyrek
|777
|795
|4,40
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,92
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|0,01
|
|B. Petrol
|72,80
|72,80
|0,20
|