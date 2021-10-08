***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.10.2021 17:48
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968994
BIST
17:351.400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,88
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.405
En Düşük
1.394
17:358,9274
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0524
|Açılış
|: 8,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
17:3510,3335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0582
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3706
En Düşük
10,2298
17:35504,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 3,88
|Açılış
|: 504,54
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
509,99
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler17:33
|MAALT
|179,30
|25.278.977
|% 10,00
|
|AYCES
|55,00
|4.447.156
|% 10,00
|
|PKENT
|3.520,00
|38.710.977
|% 10,00
|
|DOBUR
|31,94
|5.562.138
|% 9,99
|
|MERIT
|19,16
|1.348.557
|% 9,99
|
|SEYKM
|14,58
|2.874.914
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|890.816
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|2.304.615
|% -9,97
|
|KNFRT
|4,84
|249.706.838
|% -9,87
|
|KTSKR
|32,90
|249.024.472
|% -8,51
|
|GARAN
|9,32
|1.296.490.732
|% -0,75
|
|ASELS
|15,73
|1.026.381.094
|% 1,42
|
|SASA
|27,56
|880.519.070
|% 3,14
|
|THYAO
|14,12
|853.099.251
|% 0,00
|
|PETKM
|6,16
|783.861.192
|% -1,12
|
|EKGYO
|1,78
|407.761.015
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,38
|420.796.810
|% -0,42
|
|GARAN
|9,32
|1.296.490.732
|% -0,75
|
|PETKM
|6,16
|783.861.192
|% -1,12
|
|DOHOL
|2,57
|285.298.404
|% -0,39
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9246
|8,9274
|% 0,59
|
|Euro
|10,3263
|10,3335
|% 0,57
|
|Sterlin
|12,1376
|12,1984
|% 0,81
|
|Frank
|9,5887
|9,6465
|% 0,82
|
|Riyal
|2,3721
|2,3840
|% 0,59
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|6,35
|
|Altın Gr.
|508
|508
|7,51
|
|Cumhuriyet
|3.360
|3.411
|66,00
|
|Tam
|3.344
|3.430
|27,67
|
|Yarım
|1.616
|1.659
|13,38
|
|Çeyrek
|811
|830
|6,70
|
|Gümüş.Ons
|22,84
|22,87
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|0,14
|
|B. Petrol
|83,36
|83,36
|1,41
|
Seans Raporu
17:33
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17:49PKART
Yüzde 5.41 oranında artışla 21.42 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 023, 045 adet işlem
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17:46PKART
Yüzde 5.12 oranında artışla 21.36 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 021, 263 adet işlem
-
17:42
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, PETKM, GARAN
-
17:42XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 68 artarak (% 0.14 ) 1, 227
-
17:42
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDGYO, PKENT, AYCES, MAALT, AVGYO, MERIT, DOBUR