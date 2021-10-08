***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.10.2021 18:13
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969015
BIST
18:051.398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,08
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.405
En Düşük
1.394
18:058,9433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0683
|Açılış
|: 8,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
18:0510,3620
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0867
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3771
En Düşük
10,2298
18:05505,72
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 5,05
|Açılış
|: 505,72
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
509,99
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AYCES
|55,00
|4.573.201
|% 10,00
|
|KSTUR
|187,00
|479.713
|% 10,00
|
|PKENT
|3.520,00
|38.714.497
|% 10,00
|
|MAALT
|179,30
|25.283.280
|% 10,00
|
|DOBUR
|31,94
|5.594.653
|% 9,99
|
|SEYKM
|14,58
|2.947.187
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|1.041.540
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|4.228.428
|% -9,97
|
|KNFRT
|4,84
|249.876.683
|% -9,87
|
|ISKUR
|325.000,00
|650.000
|% -9,72
|
|GARAN
|9,29
|1.441.674.357
|% -1,06
|
|ASELS
|15,76
|1.095.350.049
|% 1,61
|
|SASA
|27,48
|925.253.172
|% 2,84
|
|THYAO
|14,13
|895.407.534
|% 0,07
|
|PETKM
|6,15
|831.963.795
|% -1,28
|
|EKGYO
|1,78
|410.948.592
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,38
|431.282.604
|% -0,42
|
|GARAN
|9,29
|1.441.674.357
|% -1,06
|
|PETKM
|6,15
|831.963.795
|% -1,28
|
|DOHOL
|2,57
|296.300.319
|% -0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9467
|8,9549
|% 0,90
|
|Euro
|10,3528
|10,3636
|% 0,86
|
|Sterlin
|12,1622
|12,2232
|% 1,02
|
|Frank
|9,6117
|9,6696
|% 1,06
|
|Riyal
|2,3770
|2,3890
|% 0,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.759
|2,62
|
|Altın Gr.
|506
|506
|4,98
|
|Cumhuriyet
|3.360
|3.411
|66,00
|
|Tam
|3.344
|3.430
|28,44
|
|Yarım
|1.616
|1.659
|13,75
|
|Çeyrek
|811
|830
|6,88
|
|Gümüş.Ons
|22,76
|22,79
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|0,10
|
|B. Petrol
|83,16
|83,16
|1,21
|
Seans Raporu
18:05
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17:59MERIT
Yüzde 9.99 oranında artışla 19.16 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 604 adet işlem
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17:58IDGYO
Yüzde 9.59 oranında artışla 2.40 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 094, 058 adet işlem
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 29 kaybederek (% -0.02 ) 1, 225
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDGYO, PKENT, DOBUR, AVGYO, MERIT, MAALT, AYCES
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KNFRT, KERVN, IDEAS, SEYKM