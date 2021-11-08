***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.11.2021 17:29
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Ekim 2021 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975810
BIST
17:251.608
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 24,35
|Açılış
|: 1.589
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584
|
1.609
En Düşük
1.589
17:259,7116
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0324
|Açılış
|: 9,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6750
|
9,7459
En Düşük
9,6551
17:2511,2499
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0307
|Açılış
|: 11,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1800
|
11,2903
En Düşük
11,1772
17:25569,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 3,95
|Açılış
|: 569,93
|
|Önceki Kapanış
|: 565,97
|
571,27
En Düşük
563,84
BIST En Aktif Hisseler17:25
|SNPAM
|16,28
|658.689
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,62
|16.599.721
|% 9,98
|
|DOKTA
|37,50
|16.107.345
|% 9,97
|
|KTSKR
|31,54
|88.072.712
|% 9,97
|
|DOBUR
|76,90
|11.080.453
|% 9,94
|
|KARYE
|14,44
|163.124.994
|% -9,98
|
|BASGZ
|22,72
|14.428.859
|% -9,98
|
|BJKAS
|5,85
|121.233.275
|% -6,10
|
|NUGYO
|11,04
|32.997.096
|% -6,04
|
|GSRAY
|3,91
|177.831.126
|% -5,33
|
|THYAO
|18,08
|2.738.540.028
|% 2,44
|
|GARAN
|10,76
|2.537.404.664
|% 1,41
|
|PETKM
|7,06
|2.030.143.235
|% 5,69
|
|ASELS
|17,00
|891.496.126
|% 1,67
|
|ISCTR
|6,27
|812.018.683
|% 0,00
|
|TSKB
|1,62
|471.532.992
|% 3,18
|
|PETKM
|7,06
|2.030.143.235
|% 5,69
|
|GARAN
|10,76
|2.537.404.664
|% 1,41
|
|YKBNK
|3,04
|617.045.534
|% 1,00
|
|THYAO
|18,08
|2.738.540.028
|% 2,44
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7081
|9,7116
|% 0,33
|
|Euro
|11,2407
|11,2499
|% 0,27
|
|Sterlin
|13,1220
|13,1879
|% 0,73
|
|Frank
|10,5815
|10,6452
|% 0,12
|
|Riyal
|2,5825
|2,5955
|% 0,38
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.826
|7,45
|
|Altın Gr.
|570
|570
|3,79
|
|Cumhuriyet
|3.769
|3.826
|28,00
|
|Tam
|3.749
|3.843
|26,34
|
|Yarım
|1.812
|1.859
|12,74
|
|Çeyrek
|909
|930
|6,37
|
|Gümüş.Ons
|24,39
|24,43
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,60
|7,62
|0,09
|
|B. Petrol
|83,08
|83,08
|0,34
|
Seans Raporu
17:25
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17:35BRYAT
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17:33XU050
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17:33
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DENGE, VERTU, DOBUR, DOKTA, KTSKR, SNPAM, AKFGY, TSPOR