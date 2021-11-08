KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

BIST En Aktif Hisseler17:25
|YEOTK
|66,90
|166.052.644
|% 7,04
|EGEPO
|5,44
|48.234.971
|% 5,02
|KZBGY
|36,14
|46.535.640
|% 4,75
|IHAAS
|4,54
|64.561.137
|% 3,18
|MAGEN
|9,08
|92.323.795
|% 2,71
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|9,7081
|9,7116
|% 0,33
|Euro
|11,2407
|11,2499
|% 0,27
|Sterlin
|13,1220
|13,1879
|% 0,73
|Frank
|10,5815
|10,6452
|% 0,12
|Riyal
|2,5825
|2,5955
|% 0,38
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.825
|1.826
|7,45
|Altın Gr.
|570
|570
|3,79
|Cumhuriyet
|3.769
|3.826
|28,00
|Tam
|3.749
|3.843
|26,34
|Yarım
|1.812
|1.859
|12,74
|Çeyrek
|909
|930
|6,37
|Gümüş.Ons
|24,39
|24,43
|0,22
|Gümüş Gr.
|7,60
|7,62
|0,09
|B. Petrol
|83,08
|83,08
|0,34
Seans Raporu 17:25
- 17:36PETKM Yüzde 5.99 oranında artışla 7.08 lira fiyatla işlem gören hissede 290, 159, 277 adet işlem
- 17:35BRYAT Yüzde 7.33 oranında artışla 373.40 lira fiyatla işlem gören hissede 325, 047 adet işlem
- 17:33 BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, DOHOL, FROTO
- 17:33 BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PETKM, TAVHL, KOZAL
- 17:33XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 22, 26 artarak (% 1.60 ) 1, 416