***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.12.2021 17:31
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
2021 Kasım Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982046
BIST
17:252.009
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 27,56
|Açılış
|: 1.990
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981
|
2.012
En Düşük
1.978
17:2513,7340
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 0,2439
|Açılış
|: 13,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6850
|
13,8079
En Düşük
13,4450
17:2515,5576
En Yüksek
|Değişim
|: 2,24%
|| 0,3405
|Açılış
|: 15,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3700
|
15,6213
En Düşük
15,1751
17:25789,71
En Yüksek
|Değişim
|: 1,98%
|| 15,33
|Açılış
|: 789,71
|
|Önceki Kapanış
|: 774,38
|
791,18
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler17:25
|BAGFS
|13,97
|11.456.724
|% 10,00
|
|HEKTS
|14,76
|863.357.071
|% 9,99
|
|MZHLD
|38,76
|4.807.674
|% 9,99
|
|ISBIR
|55,05
|2.761.638
|% 9,99
|
|DOBUR
|153,30
|19.131.074
|% 9,97
|
|CRDFA
|4,86
|16.308.543
|% -10,00
|
|UTPYA
|15,30
|3.188.136
|% -10,00
|
|QNBFL
|94,95
|704.624
|% -10,00
|
|QNBFB
|52,25
|1.075.804
|% -9,99
|
|GESAN
|21,32
|120.405.526
|% -9,97
|
|THYAO
|20,56
|4.692.399.780
|% 7,08
|
|SISE
|14,94
|4.360.365.141
|% 1,84
|
|GARAN
|11,99
|4.167.324.262
|% 1,35
|
|ASELS
|24,06
|2.396.194.409
|% 4,25
|
|KRDMD
|9,76
|2.247.868.635
|% 0,62
|
|EKGYO
|2,54
|1.866.841.497
|% 5,83
|
|YKBNK
|3,63
|1.452.828.427
|% 1,68
|
|GARAN
|11,99
|4.167.324.262
|% 1,35
|
|TSKB
|1,64
|558.727.333
|% 1,23
|
|SISE
|14,94
|4.360.365.141
|% 1,84
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7303
|13,7340
|% 1,81
|
|Euro
|15,5144
|15,5576
|% 2,24
|
|Sterlin
|18,1456
|18,2366
|% 1,88
|
|Frank
|14,8740
|14,9636
|% 2,38
|
|Riyal
|3,6627
|3,6811
|% 2,18
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|-4,07
|
|Altın Gr.
|787
|787
|12,94
|
|Cumhuriyet
|5.198
|5.276
|25,00
|
|Tam
|5.177
|5.308
|24,69
|
|Yarım
|2.502
|2.568
|11,95
|
|Çeyrek
|1.255
|1.284
|5,97
|
|Gümüş.Ons
|22,35
|22,39
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|9,88
|9,89
|0,12
|
|B. Petrol
|75,30
|75,30
|-0,14
|
Seans Raporu
17:25
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17:41MERIT
Yüzde 6.49 oranında artışla 28.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 284, 922 adet işlem
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, KOZAA, SASA
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17:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 03 artarak (% 1.42 ) 1, 782
-
17:40
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PCILT, MZHLD, NIBAS, DOBUR, ETYAT, BAGFS, RALYH, HEKTS, ISBIR, ATATP
-
17:40
Tabandan işlem gören hisse senetleri : QNBFB, KZBGY, EGEPO, SELVA, CRDFA, TUREX, GESAN, MMCAS, QNBFL, PEKGY