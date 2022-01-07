***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.01.2022 16:28
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
2021 Aralık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989955
BIST
16:292.011
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 3,10
|Açılış
|: 2.020
|
|Önceki Kapanış
|: 2.008
|
2.032
En Düşük
1.994
16:2913,8909
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0490
|Açılış
|: 13,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7400
|
13,9315
En Düşük
13,7400
16:2915,7113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0667
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,7582
En Düşük
15,5317
16:29799,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 5,49
|Açılış
|: 798,94
|
|Önceki Kapanış
|: 793,59
|
802,62
En Düşük
790,94
BIST En Aktif Hisseler16:28
|UZERB
|51,20
|1.937.459
|% 9,97
|
|GEDZA
|18,22
|27.601.508
|% 9,96
|
|LIDFA
|4,76
|30.629.399
|% 9,93
|
|BRMEN
|2,12
|670.749
|% 9,84
|
|ORCAY
|32,00
|10.714.354
|% 9,81
|
|DOBUR
|92,80
|11.989.036
|% -9,99
|
|ELITE
|19,84
|63.558.379
|% -9,98
|
|SEYKM
|9,44
|246.058.680
|% -8,35
|
|IHEVA
|1,01
|24.481.605
|% -4,72
|
|AYES
|23,54
|143.596
|% -4,70
|
|GARAN
|11,68
|3.533.869.668
|% 1,74
|
|EREGL
|30,54
|3.075.768.218
|% 1,13
|
|KRDMD
|11,22
|2.108.100.717
|% 5,95
|
|THYAO
|24,44
|2.079.525.981
|% -1,69
|
|YKBNK
|3,58
|1.446.697.210
|% 2,58
|
|YKBNK
|3,58
|1.446.697.210
|% 2,58
|
|GARAN
|11,68
|3.533.869.668
|% 1,74
|
|KRDMD
|11,22
|2.108.100.717
|% 5,95
|
|EKGYO
|2,30
|397.482.516
|% 1,77
|
|TSKB
|1,56
|265.504.626
|% 3,31
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8713
|13,8890
|% 0,34
|
|Euro
|15,6831
|15,7113
|% 0,43
|
|Sterlin
|18,7569
|18,8510
|% 0,76
|
|Frank
|14,9946
|15,0850
|% 0,55
|
|Riyal
|3,6889
|3,7074
|% 0,65
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.789
|0,41
|
|Altın Gr.
|801
|801
|7,58
|
|Cumhuriyet
|5.319
|5.399
|63,00
|
|Tam
|5.291
|5.429
|62,62
|
|Yarım
|2.557
|2.626
|30,29
|
|Çeyrek
|1.283
|1.313
|15,14
|
|Gümüş.Ons
|22,14
|22,17
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|9,91
|9,92
|0,07
|
|B. Petrol
|82,66
|82,66
|0,67
|