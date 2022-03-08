***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.03.2022 15:50
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008292
BIST
15:372.030
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 32,83
|Açılış
|: 1.987
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997
|
2.032
En Düşük
1.986
15:3714,5162
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,1440
|Açılış
|: 14,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3400
|
14,5353
En Düşük
14,3429
15:3715,8400
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,1900
|Açılış
|: 15,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6500
|
15,8400
En Düşük
15,7200
15:37939,74
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 17,10
|Açılış
|: 939,74
|
|Önceki Kapanış
|: 922,64
|
941,75
En Düşük
916,40
BIST En Aktif Hisseler15:37
|KOZAA
|25,52
|397.010.624
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,30
|450.791
|% 10,00
|
|KOZAL
|144,60
|1.236.033.484
|% 9,96
|
|IPEKE
|16,81
|115.208.028
|% 9,94
|
|BASGZ
|12,19
|175.136.470
|% 9,92
|
|SELVA
|17,70
|38.719.304
|% -5,65
|
|USAK
|1,40
|39.811.556
|% -5,41
|
|GWIND
|6,22
|68.249.680
|% -5,18
|
|SANEL
|7,75
|4.337.589
|% -5,02
|
|EKIZ
|6,80
|904.240
|% -4,63
|
|KRDMD
|14,99
|4.506.283.871
|% 3,74
|
|THYAO
|25,98
|3.776.001.678
|% 0,31
|
|EREGL
|35,22
|1.994.628.757
|% 1,85
|
|ASELS
|25,86
|1.532.634.931
|% 6,42
|
|GARAN
|11,80
|1.527.228.512
|% 0,43
|
|KRDMD
|14,99
|4.506.283.871
|% 3,74
|
|YKBNK
|3,67
|773.722.181
|% 0,82
|
|EKGYO
|2,14
|365.852.481
|% 1,90
|
|THYAO
|25,98
|3.776.001.678
|% 0,31
|
|ODAS
|1,40
|195.994.611
|% 3,70
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5067
|14,5162
|% 1,00
|
|Euro
|15,8300
|15,8400
|% 1,21
|
|Sterlin
|18,9725
|19,0677
|% 1,01
|
|Frank
|15,6041
|15,6981
|% 0,91
|
|Riyal
|3,8567
|3,8760
|% 1,00
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.012
|2.012
|14,84
|
|Altın Gr.
|940
|940
|17,46
|
|Cumhuriyet
|6.222
|6.328
|197,00
|
|Tam
|6.202
|6.358
|201,15
|
|Yarım
|2.998
|3.076
|97,31
|
|Çeyrek
|1.503
|1.538
|48,65
|
|Gümüş.Ons
|26,16
|26,19
|0,53
|
|Gümüş Gr.
|12,21
|12,23
|0,38
|
|B. Petrol
|127
|127
|3,35
|
Seans Raporu
15:37
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15:51VESTL
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