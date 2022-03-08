***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.03.2022 15:50
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008294
BIST
15:382.030
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 33,14
|Açılış
|: 1.987
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997
|
2.032
En Düşük
1.986
15:3814,5162
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,1440
|Açılış
|: 14,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3400
|
14,5353
En Düşük
14,3429
15:3815,8548
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 0,2088
|Açılış
|: 15,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6500
|
15,8852
En Düşük
15,5959
15:38939,74
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 17,10
|Açılış
|: 939,74
|
|Önceki Kapanış
|: 922,64
|
941,75
En Düşük
916,40
BIST En Aktif Hisseler15:38
|KOZAA
|25,52
|397.010.624
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,30
|450.791
|% 10,00
|
|KOZAL
|144,60
|1.236.129.787
|% 9,96
|
|IPEKE
|16,81
|115.217.021
|% 9,94
|
|BASGZ
|12,19
|175.183.096
|% 9,92
|
|USAK
|1,39
|39.848.973
|% -6,08
|
|SELVA
|17,70
|38.740.912
|% -5,65
|
|GWIND
|6,22
|68.322.484
|% -5,18
|
|SANEL
|7,74
|4.342.102
|% -5,15
|
|EKIZ
|6,80
|904.240
|% -4,63
|
|KRDMD
|15,00
|4.510.924.362
|% 3,81
|
|THYAO
|26,00
|3.779.480.447
|% 0,39
|
|EREGL
|35,28
|1.998.182.430
|% 2,02
|
|ASELS
|26,02
|1.566.659.701
|% 7,08
|
|GARAN
|11,80
|1.543.745.734
|% 0,43
|
|KRDMD
|15,00
|4.510.924.362
|% 3,81
|
|YKBNK
|3,68
|773.929.432
|% 1,10
|
|EKGYO
|2,14
|365.874.543
|% 1,90
|
|THYAO
|26,00
|3.779.480.447
|% 0,39
|
|ODAS
|1,39
|196.022.985
|% 2,96
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5067
|14,5162
|% 1,00
|
|Euro
|15,8280
|15,8548
|% 1,33
|
|Sterlin
|18,9757
|19,0708
|% 1,03
|
|Frank
|15,6044
|15,6984
|% 0,91
|
|Riyal
|3,8562
|3,8755
|% 0,99
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.012
|2.012
|14,75
|
|Altın Gr.
|940
|940
|17,10
|
|Cumhuriyet
|6.229
|6.323
|192,00
|
|Tam
|6.202
|6.358
|201,15
|
|Yarım
|2.998
|3.076
|97,31
|
|Çeyrek
|1.503
|1.538
|48,65
|
|Gümüş.Ons
|26,09
|26,12
|0,46
|
|Gümüş Gr.
|12,23
|12,25
|0,41
|
|B. Petrol
|127
|127
|3,31
|
Seans Raporu
15:38
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15:53ASELS
Yüzde 6.67 oranında artışla 25.92 lira fiyatla işlem gören hissede 63, 033, 380 adet işlem
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15:51VESTL
Yüzde 4.62 oranında artışla 24.00 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 320, 116 adet işlem
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15:50ALGYO
Yüzde 5.06 oranında artışla 32.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 272, 851 adet işlem
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15:49XU100
Endeks 2, 027 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 47 üstünde . İşlem hacmi 26, 496.00 milyon TL de
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15:49SKTAS
Yüzde 4.70 oranında artışla 3.34 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 149, 175 adet işlem