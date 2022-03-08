***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.03.2022 15:50
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008295
BIST
16:592.023
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 25,60
|Açılış
|: 1.987
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997
|
2.032
En Düşük
1.986
16:5914,5416
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,1694
|Açılış
|: 14,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3400
|
14,6013
En Düşük
14,3429
16:5915,9182
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 0,2722
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6500
|
15,9432
En Düşük
15,5959
16:59940,94
En Yüksek
|Değişim
|: 1,98%
|| 18,30
|Açılış
|: 940,94
|
|Önceki Kapanış
|: 922,64
|
943,55
En Düşük
916,40
BIST En Aktif Hisseler16:59
|KOZAA
|25,52
|398.020.654
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,30
|450.791
|% 10,00
|
|KOZAL
|144,60
|1.240.289.929
|% 9,96
|
|IPEKE
|16,81
|115.899.692
|% 9,94
|
|BASGZ
|12,19
|175.955.406
|% 9,92
|
|SANEL
|7,55
|4.911.830
|% -7,48
|
|KRTEK
|11,09
|17.069.345
|% -6,18
|
|USAK
|1,40
|40.943.488
|% -5,41
|
|SELVA
|17,75
|42.137.414
|% -5,38
|
|GWIND
|6,22
|73.293.472
|% -5,18
|
|KRDMD
|14,92
|5.256.380.436
|% 3,25
|
|THYAO
|25,88
|4.294.408.914
|% -0,08
|
|EREGL
|35,08
|2.312.831.096
|% 1,45
|
|ASELS
|26,08
|2.095.630.926
|% 7,33
|
|SISE
|12,84
|1.836.616.645
|% 5,77
|
|KRDMD
|14,92
|5.256.380.436
|% 3,25
|
|YKBNK
|3,65
|876.812.399
|% 0,27
|
|EKGYO
|2,13
|437.526.168
|% 1,43
|
|ODAS
|1,43
|261.408.853
|% 5,93
|
|THYAO
|25,88
|4.294.408.914
|% -0,08
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5252
|14,5416
|% 1,18
|
|Euro
|15,8702
|15,9182
|% 1,74
|
|Sterlin
|18,9811
|19,0763
|% 1,06
|
|Frank
|15,5868
|15,6807
|% 0,80
|
|Riyal
|3,8589
|3,8782
|% 1,06
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.015
|2.016
|18,53
|
|Altın Gr.
|943
|943
|20,12
|
|Cumhuriyet
|6.253
|6.347
|216,00
|
|Tam
|6.223
|6.380
|222,53
|
|Yarım
|3.007
|3.085
|106,69
|
|Çeyrek
|1.508
|1.543
|53,34
|
|Gümüş.Ons
|26,21
|26,24
|0,58
|
|Gümüş Gr.
|12,28
|12,30
|0,46
|
|B. Petrol
|129
|129
|6,20
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Seans Raporu
16:59
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