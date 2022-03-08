***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.03.2022 15:51
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008297
BIST
15:392.030
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 32,35
|Açılış
|: 1.987
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997
|
2.032
En Düşük
1.986
15:3914,5132
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,1410
|Açılış
|: 14,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3400
|
14,5353
En Düşük
14,3429
15:3915,8605
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 0,2145
|Açılış
|: 15,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6500
|
15,8852
En Düşük
15,5959
15:39940,14
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 17,50
|Açılış
|: 940,14
|
|Önceki Kapanış
|: 922,64
|
941,75
En Düşük
916,40
BIST En Aktif Hisseler15:39
|KOZAA
|25,52
|397.010.624
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,30
|450.791
|% 10,00
|
|KOZAL
|144,60
|1.236.868.549
|% 9,96
|
|IPEKE
|16,81
|115.217.021
|% 9,94
|
|BASGZ
|12,19
|175.183.133
|% 9,92
|
|SELVA
|17,68
|38.783.194
|% -5,76
|
|USAK
|1,40
|39.882.545
|% -5,41
|
|GWIND
|6,22
|68.330.594
|% -5,18
|
|SANEL
|7,74
|4.344.261
|% -5,15
|
|EKIZ
|6,80
|904.240
|% -4,63
|
|KRDMD
|15,01
|4.517.589.603
|% 3,88
|
|THYAO
|26,04
|3.786.566.897
|% 0,54
|
|EREGL
|35,32
|2.003.859.193
|% 2,14
|
|ASELS
|25,92
|1.584.157.680
|% 6,67
|
|GARAN
|11,80
|1.545.766.756
|% 0,43
|
|KRDMD
|15,01
|4.517.589.603
|% 3,88
|
|YKBNK
|3,68
|774.041.333
|% 1,10
|
|EKGYO
|2,14
|370.183.887
|% 1,90
|
|THYAO
|26,04
|3.786.566.897
|% 0,54
|
|ODAS
|1,40
|196.164.244
|% 3,70
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5067
|14,5132
|% 0,98
|
|Euro
|15,8234
|15,8605
|% 1,37
|
|Sterlin
|18,9764
|19,0715
|% 1,03
|
|Frank
|15,6011
|15,6950
|% 0,89
|
|Riyal
|3,8562
|3,8755
|% 0,99
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.014
|2.014
|16,77
|
|Altın Gr.
|937
|938
|14,94
|
|Cumhuriyet
|6.214
|6.308
|177,00
|
|Tam
|6.187
|6.344
|186,37
|
|Yarım
|2.991
|3.069
|90,15
|
|Çeyrek
|1.500
|1.534
|45,07
|
|Gümüş.Ons
|26,22
|26,25
|0,59
|
|Gümüş Gr.
|12,16
|12,17
|0,33
|
|B. Petrol
|127
|127
|3,54
|
Seans Raporu
15:39
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15:54XU030
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15:53ASELS
Yüzde 6.67 oranında artışla 25.92 lira fiyatla işlem gören hissede 63, 033, 380 adet işlem
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15:51VESTL
Yüzde 4.62 oranında artışla 24.00 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 320, 116 adet işlem