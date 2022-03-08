***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.03.2022 15:51
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008300
BIST
16:032.028
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 30,47
|Açılış
|: 1.987
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997
|
2.032
En Düşük
1.986
16:0314,5316
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,1594
|Açılış
|: 14,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3400
|
14,5353
En Düşük
14,3429
16:0315,8680
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 0,2220
|Açılış
|: 15,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6500
|
15,8852
En Düşük
15,5959
16:03936,50
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 13,86
|Açılış
|: 936,50
|
|Önceki Kapanış
|: 922,64
|
941,75
En Düşük
916,40
BIST En Aktif Hisseler16:03
|KOZAA
|25,52
|397.264.650
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,30
|450.791
|% 10,00
|
|KOZAL
|144,60
|1.238.167.780
|% 9,96
|
|IPEKE
|16,81
|115.292.162
|% 9,94
|
|BASGZ
|12,19
|175.298.731
|% 9,92
|
|SANEL
|7,66
|4.432.747
|% -6,13
|
|GWIND
|6,18
|70.011.610
|% -5,79
|
|USAK
|1,40
|40.138.163
|% -5,41
|
|EKIZ
|6,80
|904.240
|% -4,63
|
|SELVA
|17,90
|39.602.867
|% -4,58
|
|KRDMD
|15,03
|4.613.608.947
|% 4,01
|
|THYAO
|25,98
|3.886.627.274
|% 0,31
|
|EREGL
|35,26
|2.056.909.436
|% 1,97
|
|ASELS
|26,00
|1.711.724.633
|% 7,00
|
|GARAN
|11,79
|1.615.855.672
|% 0,34
|
|KRDMD
|15,03
|4.613.608.947
|% 4,01
|
|YKBNK
|3,66
|784.324.698
|% 0,55
|
|EKGYO
|2,14
|405.176.483
|% 1,90
|
|THYAO
|25,98
|3.886.627.274
|% 0,31
|
|ODAS
|1,40
|197.711.694
|% 3,70
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5221
|14,5316
|% 1,11
|
|Euro
|15,8304
|15,8680
|% 1,42
|
|Sterlin
|18,9653
|19,0604
|% 0,97
|
|Frank
|15,5976
|15,6915
|% 0,87
|
|Riyal
|3,8566
|3,8759
|% 1,00
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.009
|2.010
|12,28
|
|Altın Gr.
|939
|939
|16,29
|
|Cumhuriyet
|6.235
|6.329
|198,00
|
|Tam
|6.196
|6.353
|195,24
|
|Yarım
|2.995
|3.073
|94,44
|
|Çeyrek
|1.502
|1.536
|47,22
|
|Gümüş.Ons
|25,99
|26,02
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|12,18
|12,19
|0,35
|
|B. Petrol
|126
|126
|3,23
|