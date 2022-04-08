***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.04.2022 17:12
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
0
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mart 2022 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018398
BIST
17:002.381
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 35,64
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.384
En Düşük
2.361
17:0014,7585
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0215
|Açılış
|: 14,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
17:0016,0206
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0279
|Açılış
|: 15,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0776
En Düşük
15,9924
17:00920,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 5,42
|Açılış
|: 920,74
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
921,09
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler16:58
|GZNMI
|41,36
|28.448.430
|% 10,00
|
|MZHLD
|34,12
|3.500.099
|% 9,99
|
|IHAAS
|13,79
|18.067.181
|% 9,97
|
|EPLAS
|19,44
|20.764.625
|% 9,95
|
|SUMAS
|81,30
|377.217
|% 9,94
|
|MARTI
|2,03
|5.918.049
|% -9,78
|
|DERIM
|4,64
|16.946.180
|% -7,20
|
|SNKRN
|26,00
|726.399
|% -6,81
|
|ULUSE
|160,00
|32.383.610
|% -4,76
|
|SAMAT
|6,95
|18.689.068
|% -4,53
|
|GARAN
|13,19
|4.545.263.643
|% 4,60
|
|ASELS
|28,06
|3.122.358.911
|% 7,51
|
|THYAO
|35,36
|2.776.366.963
|% -0,73
|
|KARSN
|5,94
|1.641.316.808
|% 4,03
|
|AKBNK
|8,31
|1.572.492.222
|% 3,36
|
|EKGYO
|2,62
|1.238.605.601
|% 2,34
|
|ODAS
|2,20
|772.159.894
|% 4,27
|
|GARAN
|13,19
|4.545.263.643
|% 4,60
|
|YKBNK
|4,55
|1.419.643.966
|% 3,64
|
|KARSN
|5,94
|1.641.316.808
|% 4,03
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7513
|14,7617
|% 0,17
|
|Euro
|15,9920
|16,0259
|% -0,14
|
|Sterlin
|19,1092
|19,2051
|% -0,48
|
|Frank
|15,6830
|15,7775
|% -0,16
|
|Riyal
|3,9229
|3,9425
|% 0,18
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.942
|9,66
|
|Altın Gr.
|919
|920
|4,68
|
|Cumhuriyet
|6.091
|6.183
|21,00
|
|Tam
|6.062
|6.213
|19,94
|
|Yarım
|2.930
|3.005
|9,64
|
|Çeyrek
|1.470
|1.503
|4,82
|
|Gümüş.Ons
|24,59
|24,62
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,65
|-0,01
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,34
|
Seans Raporu
16:58
daha fazla
-
17:13XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 46, 92 artarak (% 1.80 ) 2, 650
-
17:13XU100
Endeks 2, 383 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 6 üstünde . İşlem hacmi 39, 500.00 milyon TL de
-
17:13CANTE
Yüzde 7.93 oranında artışla 26.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 664, 000 adet işlem
-
17:12ATEKS
Yüzde 4.91 oranında artışla 40.16 lira fiyatla işlem gören hissede 448, 407 adet işlem
-
17:11ADESE
Yüzde 6.10 oranında artışla 0.87 lira fiyatla işlem gören hissede 115, 649, 182 adet işlem